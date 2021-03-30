إمكانيات فنية جيدة أظهرها الدراجون العمانيون فـي بطولة الاتحاد خلال ثماني مسابقات

مسقط – العمانية : أبرزت بطولة الاتحاد العماني للدراجات الهوائية لموسم 2020 / 2021 عددا من الدرّاجين الشباب الذين يمكن للمنتخبات الوطنية الاستفادة من إمكاناتهم في المشاركات الخارجية، بعد أن قدموا مستويات كبيرة في سباقات البطولة الثمانية.وحققت بطولة الاتحاد العماني للدراجات الهوائية لموسم 2020 / 2021 من خلال ثماني جولات، أقيمت بعدد من محافظات السلطنة نجاحها الفني والتنظيمي الذي وضع لها قبل انطلاقتها مما يشير إلى استمراريتها في الأعوام المقبلة بمشاركة مختلف الفئات المتنافسة في السباقات المتنوعة.

وقد انطلق موسم الاتحاد العماني للدراجات الهوائية بتاريخ 6 نوفمبر 2020 بإقامة سباق فرق ضد الساعة في ولاية العامرات لمسافة 48 كيلومترًا بمشاركة أكثر من 140 درّاجًا تألق فيه فريق “نورث رود عمان” بحصوله على المركز الأول بفارق زمني مريح عن أقرب ملاحقيه فريق الجيش السلطاني العماني.

هذه النتيجة أعطت مؤشرًا مهمًّا وتنبيهًا لبقية الفرق المشاركة في البطولة بأن ترفع من مستوى أداء درّاجيها في قادم السباقات، وهو ما لم يتحقق في السباق الثاني فردي ضد الساعة الذي أقيم في شارع الباطنة الساحلي بتاريخ 20 نوفمبر 2020، إذ هيمن درّاجو فريق “نورث عمان” مرة أخرى على المراكز الأولى وصدارة الترتيب العام بفارق مريح.

أما السباق الثالث الذي أقيم بمنطقة حلبان بتاريخ 27 نوفمبر 2020 فشهد نتيجة مغايرة للسباقين الماضيين، حيث بدأ الظهور الفعلي لدرّاجي فريق أهلي سداب على منصات التتويج وبأوقات زمنية كبيرة، الأمر الذي أشعل المنافسة من جديد مع بروز فرق أخرى مثل “آرسين إنديورانس” و “جلف سايكلز”.

في حين شهد السباق الرابع بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بشارع المطار تألق نادي أهلي سداب بقوة باعتلاء درّاجيه المراكز الثلاثة الأولى مع منافسة واضحة من فريق “جلف سايكلز”، فيما ظل بول ويلكوكس منفردًا بصدارة الترتيب العام بفارق كبير، وهذا الأمر لم يستمر طويلًا فكان الدرّاج عبدالله الغيلاني من فريق “آرسين إنديورانس” يترقب الفرصة لخطف الصدارة وهو ما حدث بالفعل في السباق الخامس بنزوى بتاريخ 8 يناير 2021 حيث تم تجريد بول ويلكوكس من ارتداء القميص الأحمر للمرة الأولى في مشوار البطولة وهو الذي ظل محافظًا عليه منذ السباق الأول.

وبداية من السباق السادس في قريات بتاريخ 22 يناير 2020 بدأت البطولة تأخذ منحًى آخر، حيث بدأ المسار يزداد صعوبة بارتفاع مستوى التسلق وكان لزامًا أن يتم العمل بتكتيك المناورات المتقدمة والابتعاد منذ بداية السباق وهذا ما نجح فيه بامتياز فريق “نورث رود عمان” بحصول دراجيه برادلي بيركينس وبول ويلكوكس على المركزين الأول والثالث فيما حل الدرّاج منذر الحسني ثانيًا، لتصبح المنافسة محسومة بين الفريقين، إلا أن السباق السابع في قرية “وكان وادي مستل” بولاية نخل بتاريخ 5 فبراير 2021 يعتبر أصعب سباق شهد تغييرات كبيرة في الترتيب العام، فلأول مرة استطاع منذر الحسني انتزاع القميص الأحمر من بول ويلكوكس الذي استرده من عبدالله الغيلاني، وأصبح نادي أهلي سداب يغرد وحيدًا في صدارة الترتيب العام. وقبل بداية السباق الثامن والأخير بتاريخ 26 مارس 2021 كانت النتائج محسومة في الترتيب العام للفرق والفردي، فنادي أهلي سداب كان قد ضمن البطولة منذ السباق السابع وكذلك الحال بالنسبة لدرّاج النادي منذر الحسني الذي ضمن صدارة الترتيب العام والاحتفاظ بالقميص الأحمر شريطة أن يكون ضمن الفائزين بأحد المراكز الثلاثة الأولى.

وهو ما تحقق بعد حصوله على المركز الثاني خلف وليد الفهدي درّاج فريق “آرسين إنديورانس” المتوج بطلًا للسباق الثامن.

وكانت البطولة قد حظيت بتغطية إعلامية مميزة رافقتها منذ السباق الأول، وشهدت احترافية كبيرة من مديري الفرق في التعامل مع ظروف البطولة وتألق الحكام ولم يحصل خلالها أي احتجاج أو اعتراض على قرارات لجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي سعود الرواحي.