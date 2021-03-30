الإمارات تكرم وفادة الهند بنصف دزينة نظيفة وتعادل الكويت ولبنان وديا

دبي – أ.ف.ب: أكرم منتخب الإمارات لكرة القدم وفادة ضيفه الهندي بنصف دزينة نظيفة من الاهداف بينها هاتريك لعلي مبخوث في مباراة دولية ودية في دبي ضمن استعداداتهما للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وسجل مبخوت (12 و32 من ركلة جزاء و60) وخليل خميس (64) وفابيو ليما (71) وسيباستيان تاجليابو (84) الاهداف.

ولم يجد “الأبيض” صعوبة في تخطي عقبة ضيفه بعد التألق اللافت لنجميه مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 68 هدفا والذي سجل “هاتريك” ومرر كرة حاسمة، والبرازيلي الاصل ليما الذي افتتح باكورة اهدافه الدولية وكان وراء ثلاثة اهداف. وبدأ صاحب الارض عرضه المنفرد بعد تمريرة طويلة من ليما استلمها مبخوت وارسلها بذكاء من فوق حارس مرمى الهند غوربريت سينغ (12).

وعاد الثنائي ليما ومبخوت ليتألق بعد كرة قوية من الأول اصابت يد المدافع عامر خان ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها الثاني بنجاح (32).

واكمل مبخوت (31 عاما) الثلاثية بعدما استفاد من تمريرة بندر الاحبابي (60). وبعد اربع دقائق قام مهاجم الجزيرة بدور صانع الالعاب بعدما مرر كرة حاسمة لخليل ابراهيم الذي اضاف الرابع (64).

ودشن ليما اول اهدافه مع منتخب الامارات بتسجيله الخامس بعدما تلقى تمريرة البديل طحنون الزعابي (71)، قبل ان يمرر كرة السادس للارجنتيني الاصل تاغليابو (84).

وتحتل الامارات المركز الرابع في المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 6 نقاط، وتبقى لها أربع مباريات امام ماليزيا وتايلاند واندونيسيا وفيتنام، وتستضيفها جميعها على ارضها بنظام التجمع. من جهتها، تحتل الهند المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط.

وتعادل منتخبا لبنان والكويت 1-1 في مياراة دولية ودية في كرة القدم استضافها ملعب الشرطة في مدينة دبي الامارتية، في إطار استعدادات المنتخبين للجولات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العام قطر 2022، وكأس الأمم الآسيوية الصين 2023. وهذا التعادل الحادي عشر بين المنتخبين في 34 مواجهة جمعتهما، مقابل 7 انتصارات للبنان و16 فوزاً للكويت.