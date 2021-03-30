السبت القادم اتحاد السباحة ينظم بطولة مسقط المفتوحة

مسقط – العمانية: ينظم الاتحاد العماني للسباحة يوم السبت القادم بطولة مسقط المفتوحة بمسبح مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر من خلال ثمانية مسارات. وستشتمل البطولة على سباقات 50 مترًا تحت 9 أعوام و50 مترًا و100 متر إضافة إلى 200 متر متنوع و400 متر حرة للأعمار من 12 إلى 13 عامًا ومن 14 إلى 15 عامًا ومن 16 إلى 17 عامًا ومن 18 عامًا فما فوق، كما سيقام سباق 50 مترًا في كل الاختصاصات للأساتذة.

وستقام منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية مع الالتزام والتقيد التام بالنظام الصحي المقرر من الجهات المختصة بالسلطنة، إضافة إلى تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للسباحة في جميع مراحل البطولة. وأتاحت اللجنة المنظمة للبطولة الفرصة لكل سبّاح للمشاركة بسباقين في كل فترة كحد أعلى، إذ سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل سباق من سباقات البطولة، كما سيتم تكريم صاحب أعلى نقاط بشهادة التميز.

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