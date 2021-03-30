رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن يشيد بنتائج هجن السلطنة بقطر

مسقط – العمانية: أشاد الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن بالنتائج المتقدمة التي حققتها الهجن العمانية في سباقات مهرجان سيف أمير قطر التي تختتم اليوم بميدان الشيحانية بدولة قطر.

وأوضح الغفيلي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذه النتائج جاءت نتيجة الاستعداد والجاهزية ومع ذلك كانت النتائج مثالية وخاصة في الأيام الأولى للسباق.وأشار الغفيلي إلى أن هجن السلطنة دائما ما يكون لها التواجد القوي في مثل هذه المشاركات التي تشارك فيها صفوة الهجن الخليجية في تنافس شريف بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يؤكد على مدى أهمية هذه السباقات بين أبناء الخليج.

وأضاف رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن قائلًا: “نتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في السباقات والمشاركات القادمة التي ستقام في دول مجلس التعاون الخليجي منها المشاركة في سباق الهجن المقبل بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون الجاهزية أفضل لتحقيق نتائج متقدمة والوصول لمنصات التتويج”.

واختتم الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن حديثه بأهمية تطبيق الاحترازات الصحية المطلوبة من جميع الملاك والمضمرين والعاملين في أنشطة وسباقات الهجن بالسلطنة للحد من انتشار الجائحة لسلامة الجميع.

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