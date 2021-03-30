المنتخب الأولمبي للإبحار الشراعي جاهز للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

مسقط – العمانية: يواصل المنتخب الوطني الأولمبي للإبحار الشراعي استعداده للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي تستضيفها عُمان للإبحار بمُسمّى “بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي” في الفترة من 1 إلى 8 أبريل المقبل من خلال التدريبات المتواصلة.

وحول جاهزية المنتخب الأولمبي للإبحار الشراعي قال مدرب الفريق هاشم بن حمد الراشدي ” نتطلع إلى الفوز بالبطاقة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021م، وفيما يخص الاستعداد لهذه البطولة فقد بدأ مبكرًا منذ قرابة 3 أعوام، وخضنا خلال فترة الإعداد العديد من البطولات العالمية، وتواجدنا في أغلب البطولات الأوروبية، والتركيز على الإعداد الداخلي بالإضافة إلى استضافة فريق فرنسي لإقامة تدريبات مشتركة، والمعسكر الخارجي الذي أقيم في دبي”.

وأضاف الراشدي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية “الفريق على أتم الاستعداد خاصة أن البطولة تقام على أرض السلطنة وهو ما يعطي أفضلية نسبية، والمعنويات عالية بحكم أن الفريق بطل النسخة الآسيوية الأخيرة، وبكامل جاهزيته لخوض غمار البطولة، فالجانب النفسي يعد إحدى المحطات المهمة، حيث تلقى الفريق تدريبات ومعسكرات خاصة بهذا الجانب”، معربًا عن تطلعه للتأهل لأولمبياد طوكيو. وتفصل الفريق الأولمبي لفئة قوارب 49 الأولمبية خطوة واحدة عن التأهل للأولمبياد، لتكون المرة الأولى في رياضة الإبحار الشراعي محليا. ويتكون الفريق من البحّار مصعب الهادي ووليد الكندي، فيما يضم القارب الثاني عبد الرحمن المعشري وأحمد الحسني ويشرف على تدريبه هاشل الراشدي، بالإضافة إلى مشاركة فريق التزلج بالألواح الشراعية المكون من البحّار عبد المجيد الحضرمي وفيصل القطيطي والمختار المجيني بإشراف المدرب سلطان البلوشي الذي يشارك في بطولة المصنعة المفتوحة في فئة التزلج بالألواح الشراعية.

ويشارك في التصفيات التي تقام لأول مرة في السلطنة على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا أكثر من 100 بحّار، من 16 دولة ومنتخبًا وطنيًّا يتنافسون جميعًا في خمس فئات من القوارب هي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس إكس سعيًا لتحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقررة منتصف العام الجاري التي تستضيفها اليابان.