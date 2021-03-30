الاتحاد العماني للهوكي يعلن رغبته استضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي و طالب الوهيبي: نسبة حصولنا على الملف 60% وتكاتف الجميع مطلب وطني

تقام منافساتها فـي العام 2023

متابعة ـ زينب الزدجالية :

تصوير ـــ إبراهيم الشكيلي:

أعلن الاتحاد العماني للهوكي رغبته في استضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي والتي من المقرر أن تقام في العام 2023 وذلك عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية وبحضور رئيس الاتحاد العماني للهوكي طالب بن خميس الوهيبي وعاصم الصقري ممثل عمان للابحار وسعادة بنت سالم الاسماعيلية ممثلة اللجنة الاولمبية العمانية وعدد من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة.استهل المؤتمر الصحفي بعرض للفيديو يشرح مكانة لعبة الهوكي في السلطنة، والذي تم إعداده بـ3 لغات وهي العربية والانجليزية والفرنسية، ومن ثم بدأ الحديث طالب بن خميس الوهيبي رئيس الإتحاد العماني للهوكي في المؤتمر قائلا: جاءت رغبتنا لاستضافة هذا الحدث الكبير بعد تدارسه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والذي خرجنا منه بإجماع الجميع والاتفاق حول الاستضافة، ومن بعدها قمنا بتصعيد الامر إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والتي بدورها باركت لنا هذه الخطوة الجادة وطالبتنا بملف متكامل حتى يتم اعتماده من قبلهم ومن ثم يتم رفعه للاتحاد الدولي للهوكي والذي سيتدارس محتويات الملف الذي يتنافس عليه عدد من الدول، حيث اعطي نسبة نجاح على الاستضافة 60% وأن تكاتف الجميع مطلب وطني.كما ذكر الوهيبي في المؤتمر بان البطولة في حال تم اسنادها للسلطنة، ستقام على ملعب واحد مقسم للاناث والذكو، وملعب للتمرين وستكون المنافسات جميعها لفئة العموم ، حيث اكد بان الملعب سيتم بناؤه وفق مواصفات دولية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وان الاتحاد ليست لديه النية لتنظيم هذه البطولة خارج مسقط.كما تطرق الوهيبي إلى الشراكة التي تجمعهم مع عمان للابحار وشركة عمران، حيث ذكر دور عمان للابحار الاعلامي في ذلك وصياغتها للملف الذي سيساهم في قابلية نجاح اعتماده من قبل الاتحاد الدولي للهوكي.

مضمون الملف

وعما يتضمنه الملف قال الوهيبي : راعى الملف المرفوع من قبلنا الجوانب الثقافية والرياضية والحضارية وايضا السياحية ، كما تطرق إلى محاذيراللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والاجراءات الطبية والبروتوكولات المحلية المتبعة في مثل هذه البطولات، كما تضمن ايضا كفاءة العاملين بهذا الجانب في مكافحة الجائحة.

كما اكد ايضا بان الاتحاد العماني للهوكي بدأ فعليا الاستعداد لهذه البطولة من خلال التجهيز لها فنيا والبدء في اختيار اللاعبين من اجل الوقوف على جاهزيتهم والظهور في هذه البطولة بالشكل الامثل حيث من المتوقع أن يشارك 16 فريقا للرجال و16 للسيدات .

دعم الشركاء

من جانبه قال عاصم الصقري ممثل عمان للإبحار في المؤتمر الصحفي : بحكم احتكاكنا مع دول العالم وتنظيمنا لعدد من البطولات الدولية والقارية على أرض السلطنة ، فإننا نملك العديد من الملفات التي باستطاعتنا أن نشاركها مع كافة الاتحادات العمانية التي ترغب باسضافة العديد من الأحداث الرياضية على أرضنا ونحن نرحب بالتعاون القائم مع كافة الأطراف والاقطاب الرياضية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وجعل عمان وجهة سياحية ورياضية.

وجاء تعاوننا مع الاتحاد العماني للهوكي في هذا الجانب ، حيث ساهمنا في صياغة الملف ومراجعته بشكل دقيق حتى يكفل لنا نجاح هذه المهمة، و اعتمدنا كافة الجوانب المتعلقة بالمستجدات والأوضاع الحالية.سفراء قام رئيس الاتحاد بتعيين سفراء للبطولة وذلك لدورهم الكبير في اثراء حركة الهوكي في السلطنة وهم المهندس داؤود الرئيسي الرئيس الاسبق للاتحاد واللاعب عبدالحسين اللواتيا واللاعب طرماح العجمي.