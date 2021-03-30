تأهل موريتانيا وإثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021

تأهل موريتانيا وإثيوبيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021تأهل منتخب موريتانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بعد فوزه على جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف دون رد، كما بلغت إثيوبيا أيضاً النهائيات رغم خسارتها أمام ساحل العاج 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ11.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد سجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحققت موريتانيا الأهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد 9 نقاط لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة) والذي يستضيف بوروندي لاحقا.

وباتت موريتانيا سابع منتخب عربي (رقم قياسي) يتأهل إلى النهائيات بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر.

فيما بلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها أمام ساحل العاج 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ11.. واستفادت من سقوط مدغشقر في فخ التعادل أمام ضيفتها النيجر صفر-صفر للظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة.

وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط خلف ساحل العاج التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 21 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب وموريتانيا (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج وإثيوبيا (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).

وتبقى 3 بطاقات ستحسم لاحقا في ختام الجولة السادسة للمجموعات السادسة والتاسعة والـ12، وانحصرت المنافسة في المجموعة السادسة بين الرأس الأخضر الثانية (7 نقاط) ورواندا الثالثة (5 نقاط) وموزمبيق الرابعة (4 نقاط).