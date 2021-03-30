موعد مباراة المغرب وبوروندي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في تصفيات الكان

تختتم مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية كان 2021 بالكاميرون اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بإقامة العديد من المباريات التي تشهد في أهمها استضافة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مقابلة المنتخب المغربي ضد منتخب بوروندي في المجموعة الخامسة التي شهدت إقامة مباراة أخرى قوية في نفس الجولة جمعت منتخب موريتانيا خارج ملعبه ضد منتخب أفريقيا الوسطى، وانتهت بفوز المنتخب الموريتاني بهدف دون رد عن طريق أبوبكر كامار ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى الكان للمرة الثانية في تاريخه، ويلتحق بست منتخبات عربية أخرى بلغت البطولة بالفعل على رأسها المنتخب المغربي بغض النظر عن نتيجة مباراته اليوم، ومنتخبات مصر، تونس، الجزائر، السودان، جزر القمر في حدث تاريخي للمنتخبات العربية، وسينطلق موعد مباراة المغرب وبوروندي اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت كازبلانكا.

المنتخب المغربي يستضيف نظيره البوروندي في مباراة تحصيل حاصل في ظل ضمان أسود الأطلسي التأهل فعليا إلى الكان من الجولة الماضية، حين تعادل خارج ملعبه مع شقيقه الموريتاني سلبيا ليحصل على نقطة رفعت رصيده إلى 11 نقطة جمعها من خوض خمس مباريات في التصفيات، حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، ودون أن يتلقى الخسارة في أية مباراة بالتصفيات، ويأمل أسود الأطلسي في تحقيق الفوز وتكرار انتصاره أمام بوروندي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثانية، وانتهت بانتصار المغرب بثلاثية دون رد تمكن من تسجيلها كلا من نصير مزراوي، يوسف النصيري، وأشرف حكيمي.

تعادل أسود الأطلسي ضد موريتانيا سلبيا بالجولة الماضية كان الثاني لهم أمام المرابطون، حيث انتهت مباراة الذهاب في موريتانيا بنفس النتيجة في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من التصفيات، قبل أن يحقق المنتخب المغربي أولى انتصاراته ضد بوروندي، ويواصل فيما بعد الانتصارات محققا الفوز في الجولتين التاليتين ضد أفريقيا الوسطى على ملعبه برباعية مقابل هدف، وإيابا خارج الديار بهدفين دون رد.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات الكان

موعد مباراة المغرب وبوروندي اليوم

20:00 توقيت المغرب، وتونس.

21:00 توقيت مصر.

22:00 توقيت مكة المكرمة، وفلسطين.

23:00 توقيت الامارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة االمغرب وبوروندي

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD4، تعليق جواد بدة.

القنوات المفتوحة: الرياضية المغربية الأرضية، تعليق سفيان رشيدي.