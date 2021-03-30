نتيجة مباراة المنتخب السعودي وفلسطين 4-0 وترتيب السعودية في التصفيات

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم، نتابع معكم اعزائنا الكرام عشاق كرة القدم العربية اللقاء العربي الخاص في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل والتي يطمح كل منتخب عربي إلى الوصول لها، وذلك نظرا لأنها المرة الأولى التي يقام فيها كأس العالم في دولة عربية، ويلتقي الفريقين السعودي والفلسطيني بعد أقل من ساعة على انطلاقة هذه المباراة، حيث تعتبر ذات اهمية بالغة بالنسبة لكلا الفريقين فهما بحاجة ماسة إلى الفوز، وذلك لأن الخسارة قد تعيق أحدهما عن المنافسة على تصدر المجموعة أو الحلول ثانيا وخصوصاً بالنسبة إلى منتخب فلسطين الذي لا يملك في رصيده سوى أربع نقاط بفارق خمس نقاط عن الفريق المتصدر أوزبكستان.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

تنطلق مباراة السعودية ضد المنتخب الفلسطيني اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد جامعة الملك سعود، المنتخب السعودي يعد وصيف مجموعته الآن بفارق نقطة واحدة عن فريق اوزباكستان الذي لعب حتى الآن خمس مباريات، ويمكن للفريق السعودي تصدر مجموعته في حال تمكن من تحقيق الفوز أمام فريق فلسطين الذي بدوره يسعى جاهدا لكي يعود إلى المنافسة لأن الخسارة ستؤثر عليه جدا، ووصافة المنتخب السعودي للمجموعة مهددة أيضا في حال فاز المنتخب السنغافوري على اليمن حيث ان الفارق بينه والسعودية هو نقطة.

تشكيلة المنتخب السعودي

جميع عناصر المنتخب السعودية حكما جاهزة لهذه القمة الكروية النارية، وهذه هي التشكيلة الأساسية التي أعلن عنها المدرب الفرنسي هيرفي رونار.

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين الآن

سنقوم ايها المتابعين الاعزاء بمتابعة مباشرة لهذه القمة العربية الخالصة، وذلك عندما يعلن الحكم صافرة البداية، والتي ستنطلق بعد لحظات قليلة من الآن حيث يحضر جمهور بالآلاف من أجل متابعة هذه المباراة الرائعة، والتي قد تحدد مصير أحد الفريقين في تصفيات كأس العالم، حيث انه لم يسبق للفلسطينيين ان شاركوا في النهائيات فيما يعد المنتخب السعودي الأكثر مشاركة عربيا بالتقاسم مع بعض الفرق العربية الأخرى، المباراة منقولة على السعودية وبتعليق فهد العتيبي ويمكنكم معرفة ترددها هذا الرابط: تردد قناة السعودية الرياضية Ksa sports HD وبدون تقطيع.

بعد ربع ساعة من انطلاقة صافرة بداية المباراة مازال التعادل هو سيد الموقف، ويستحوذ المنتخب السعودي على المباراة بنسبة كبيرة جدا حيث ان الفدائي مازال لم يدخل اجواء المباراة بسبب الضغط السعودي الكبير.

نهاية الشوط الاول من المباراة المقامة على استاد الملك سعود بين السعودية وفلسطين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة ، وقد تمكن الاخضر من إحراز هدفين قبل نهاية شوط المباراة الأول، افتتح ياسر الشهراني باب التسجيل في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة، وفي الدقيقة الثالثة والأربعين جاء الهدف الثاني للمنتخب السعودي، في انتظار الشوط ولايتوقع ابدا أن يعود الفلسطينيين للفوز.

في الشوط الثاني من المباراة وكما كان متوقعا واصل المنتخب السعودي استحواذه على مجريات المباراة، واجبر منتخب فلسطين على البقاء مدافعا، وفي الرابعة والخمسين استطاع صالح الشهري أن يزيد الغلة إلى ثلاثة أهداف دون رد، قبل ان يعود ويقع على الثنائية الشخصية والرابع لفريقه، وبهذه النتيجة الحالية يتصدر الأخضر مجموعته برصيد أحد عشر نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المنتخب الاوزباكي صاحب التسع نقاط.