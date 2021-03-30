ملخص نتيجة مباراة الأردن والبحرين الودية اليوم “2-1” فوز معنوي هام للنشامى

تمكن منتخب النشامى من تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام المنتخب البحريني في المباراة التي أقيمت على ستاد البحرين الوطني في إطار ودي، حيث سيطر التعادل السلبي على المباراة حتى تمكن المنتخب المنتخب الأردني من تسجيل هدف التقدم في منتصف الشوط بهدف من رأسية رائعة من بهاء فيصل أودعها الشباك ببراعة، وانتهى الشوط الأول بذلك الهدف، وفي الشوط الثاني نجح يوسف الرواشدة في تسجيل الهدف الثاني للنشامى بعد مرور سبع دقائق مستغلا عرضية متقنة من الجانب الأيمن أودعها الشباك ببراعة، وقبل نهاية المباراة بحوالي ربع ساعة تحصل المنتخب البحريني على ركلة جزاء تكفل محمد الرميحي بتسجيلها ليقلص الفارق، لتنتهي نتيجة مباراة الأردن والبحرين بهدفين مقابل هدف.

المباراة أقيمت ضمن تحضيرات كلا المنتخبان لخوض واستكمال منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022، وإلى بطولة كأس آسيا 2023 بالصين، حيث يتنافس المنتخب الأردني بشكل قوي مع كلا من المنتخب الأسترالي، والمنتخب الكويتي بالمجموعة الثانية متواجدا بالمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة حاليا، بينما المنتخب البحريني متواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة التي تشهد تنافس كبير للبحرين مع كلا من إيران، والعراق.

المنتخب الأردني خاض مواجهة قوية أمام شقيقه البحريني وديا تمكن فيها من تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه في آخر مبارياته وديا أمام شقيقه اللبناني بهدف دون رد سجله موسى التعمري، ليتمكن النشامى من العودة لتحقيق الانتصارات من جديد بعد غياب دام ثلاث مباريات كانت جميعا ودية، وتلقى فيها الخسارة أمام طاجيكستان بهدف دون رد، ثم أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، قبل التعادل مع المنتخب العماني سلبيا، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز الثاني على التوالي وديا لتكون خير بورفة لمباراته الرسمية القادمة التي ستجمعه من منتخب النيبال في يونيو المقبل في التصفيات المتواجد فيها بالمركز الثالث في مجموعته خلف المنتخب الاسترالي متصدر الترتيب بفارق نقطتين، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الكويتي المتواجد في المركز الثاني.

المنتخب البحريني لم يكون خصما سهلا بالمرة للنشامى، حيث سيسعى لتحقيق الفوز هو الآخر منتشيا بتحقيق انتصار ثمين في آخر مبارياته الودية على ملعبه أمام منتخب سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف البحرين كلا من إسماعيل عبد اللطيف “هدفين”، ومحمد جاسم ليواصل المنتخب نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، بعد أن نجح في التواجد حاليا بالمركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في التصفيات بفارق نقطتين عن المنتخب العراقي المتواجد في صدارة الترتيب، وفارق ثلاث نقاط عن إيران صاحبة المركز الثالث.

نتيجة مباراة الأردن والبحرين الودية اليوم

البحرين 1-2 الأردن.

هدفا الأردن عن طريق بهاء فيصل، ويوسف الرواشدة.

هدف البحرين عن طريق محمد الرميحي.