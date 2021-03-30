نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم فوز كبير للأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع وإياكم نتيجة مباراة السعودية وفلسطين التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر مارس من العام 2021، يث يستضيف منتخب السعودية نظيره الفلسطيني في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا، في مباراة هي الأولى التي ستشهد تواجد الجماهير في المدرجات بعد أن سمح الاتحاد السعودي بحضور جماهيري بداية من هذه المباراة.

ويدخل الأخضر السعودي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزودجة، واستطاع المنتخب السعودية حصد ثماني نقاط من أربع مباريات خاضهم الأخضر السعودي بهذه المجموعة.

أما المنتخب الفلسطيني فيدخل مباراة الليلة أمام المنتخب السعودي وهو متذيل ترتيب المجموعة الرابعة، الفدائي خاض خمس مباريات بهذه المجموعة واستطاع الفوز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر في ثلاث مواجهات، ليكون في رصيد المنتخب الفلسطيني أربع نقاط حتى الآن.

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وفلسطين مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة السعودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة مساء اليوم من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة فهد العتيبي.

كما أن مباراة السعودية وفلسطين ستكون منقولة بشكل مباشر عبر شاشة قناة فلسطين الرياضية على أن يتولى خالد جاد الله مهمة الوصف التفصيلي والتعليق على أحداث هذه المباراة.

متابعة نتيجة مباراة السعودية وفلسطين

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة بتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون رد، افتتح التسجيل لأصحاب الأرض اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول من المباراة، وقبل نهاية الوقت الأصلي من شوط المباراة الأول نجح فهد المولد من إضافة الهدف الثاني للأخضر السعودي.

في الشوط الثاني من المباراة وبعد مرور سبع دقائق من صافرة البداية نجح اللاعب صالح الشهري من تسجيل الهدف الثالث للأخضر السعودي، وعاد الشهري بعدها بست دقائق فقط من هدفه الأول ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده، لتصبح النتيجة تقدم الأخضر السعودي على منتخب فلسطين حتى الآن بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وقبل انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بدقيقتين نجح اللاعب سالم الدوسري من تسجيل خامس أهداف الأخضر السعودي لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي على منتخب فلسطين بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة يكون المنتخب السعودي قد تمكن من الوصول للنقطة الحادية عشر ويتقدم لصدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما ظل رصيد المنتخب الفلسطيني من النقاط عن النقطة الرابعة في المركز الأخير بجدول الترتيب.