نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن: ملخص مباراة السعودية وفلسطين اليوم |5-0| نتيجة السعودية بتصفيات كاس العالم 2022 آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع اليوم ملخص مباراة السعودية وفلسطين في أهم مباريات اليوم بالمرحلة الثانية من تصفيات كاس العالم 2022 قطر، حيث يلتقي الفريقين بالجولة التاسعة ولقاء مؤجل من شهر يونيو الماضي عام 2020، وسيستضيف المنتخب السعودي خصمه علي أرضية ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، وسيكون حكم المباراة ’’مهند قاسم ساري’’، وسيكون لقاء هام للمنتخب السعودي بعد أن تمكن من الاستقرار في ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات بالمركز الثاني، لكن نتيجة السعودية وفلسطين في الذهاب كانت تعادل سلبي فأفقدتهم نقطتين، وسنتابع الليلة كيفية الحصول علي فوز غالي لأي من الفريقين.

نتيجة مباراة فلسطين والسعودية اليوم

تحدد ميعاد إعادة اللقاء الناري المنتظر مساء يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بعد تأجيل أشهر طويلة، وسينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، وسيكون اللقاء بتوقيت المملكة في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً، كما سيكون في نفس التوقيت بفلسطين، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في تمام التاسعة ونصف مساءً، ومتعة كروية كبيرة، وسيكون في نفس توقيت المملكة في الكويت وعمان والبحرين وقطر.

أمتلك المنتخب السعودي 8 نقاط بالمركز الثاني بعد المنتخب الأوزبكي الذي يأتي في المركز الأول بتسع نقاط، والمنتخب السنغافوري يهدد منتخبنا الوطني لاقترابه من عدد نقاطه، حيث يمتلك 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة، وهو ما يجعل المهمة صعبة علي اللاعبين بالزي الأخضر السعودي، بينما منتخب فلسطين يأتي بالمركز الأخير ممتلكاً 4 نقاط قبل لقاء الليلة بفارق نقطة وحيدة عن منتخب اليمن صاحب المركز الرابع في ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كاس العالم قطر 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية اليوم

يمكنكم الاستمتاع بمتابعة المباراة القوية في أهم مباريات اليوم تصفيات مونديال قطر 2022، وذلك من خلال القناة ’’Palestine Sport’’، ويعلق خلالها خليل جاد الله، كما تنقل قناة ’’KSA Sports 1 HD’’ ويعلق خلالها فهد العتيبي.

يمتلك المنتخب الفلسطيني قوة في الجانب البدني والقوة بالملعب، ويفتقر لها المنتخب السعودي، لكن المنتخب الأخضر يمتلك قوة في المهارة والسرعة، تجعله مرشح للفوز الليلة بكل جدارة أمام خصمه وعلي أرضه.

ملخص مباراة السعودية وفلسطين اليوم

المنتخب السعودي 0-0 المنتخب الفلسطيني

استعد لاعبي الفريقين من أجل بداية شوط المباراة الأول، ونزل كلا الجانبين لأرضية الملعب.

حكم المباراة يستعد ليطلق صفارة بداية الشوط الأول، والجانب المعنوي للفريقين مرتفع حتي الآن.

امتلاك المنتخب السعودي فرصة قوية علي أرضة للفوز والحصول علي ثلاثة نقاط.

ياسر الشهراني سجل أول أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

فهد المولد يسجل الهدف الثاني للسعودية بالدقيقة 43 من شوط المباراة الأول.

صالح الشهر يسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 52 و 58 بالشوط الثاني.

سالم الدوسري سجل خامس أهداف السعودية اليوم في شباك خصمهم بالدقيقة 88 من المباراة.