“قمة الثلاثين” موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الانجليزي 2021/04/03 القناة الناقلة والترتيب

تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولي، يبحث عشاق الكرة الانجليزية عن موعد مباراة أرسنال وليفربول في قمة الجولة الثلاثين من البريمرليح، المباراة تقام على ملعب الأرسنال “ملعب الإمارات”، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز ليفربول حامل اللقب يمر بظروف صعبة هذا الموسم، ونتائجه سيئة حيث يحتل المركز السابع قبل هذا اللقاء برصيد 46 نقطة ويسعى للفوز وتحسين ترتيبه، بينما صاحب الأرض ليس حاله أفضل من منافسه فهو قبل اللقاء في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويرغب في تحقيق الفوز والدخول إلي المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري الأبطال العام القادم.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في البريمرليج

المباراة تقام يوم السبت 2021/04/03، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

القناة الناقلة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري

تمتلك قنوات بي إن حقوق نقل جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وقمة ليفربول وأرسنال سوف تنقل عبر شاشة قناة bein sports hd 2 ولم يتحدد معلق المباراة حتى الآن.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثلاثين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 30 22 5 3 8 21:64 43 71 2 مانشستر يونايتد 29 16 9 4 9 32:56 24 57 3 ليستر سيتي 29 17 5 7 9 32:53 21 56 4 تشيلسي 29 14 9 6 9 25:44 19 51 5 وست هام يونايتد 29 14 7 8 9 35:45 10 49 6 توتنهام هوتسبير 29 14 6 9 9 30:49 19 48 7 ليفربول 29 13 7 9 9 36:48 12 46 8 إيفرتون 28 14 4 10 10 37:40 3 46 9 آرسنال 29 12 6 11 9 32:40 8 42 10 أستون فيلا 28 12 5 11 10 30:39 9 41 11 ليدز يونايتد 29 12 3 14 9 47:45 -2 39 12 كريستال بالاس 29 10 7 12 9 47:31 -16 37 13 وولفرهامبتون 29 9 8 12 9 38:28 -10 35 14 ساوثهامتون 29 9 6 14 9 51:36 -15 33 15 بيرنلي 29 8 9 12 9 37:22 -15 33 16 برايتون 29 7 11 11 9 36:32 -4 32 17 نيوكاسل يونايتد 29 7 7 15 9 48:28 -20 28 18 فولهام 30 5 11 14 8 38:23 -15 26 19 وست بروميتش ألبيون 29 3 9 17 9 57:20 -37 18 20 شيفيلد يونايتد 29 4 2 23 9 50:16 -34 14

تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال في الدوري

ألتقى الفريقين قبل هذا اللقاء في 58 مباراة في الدوري كان الفوز من نصيب الريدز في 22 مباراة، أخرها مباراة الدور الأول التي فاز بها ليفربول بثلاثية مقابل هدف على أرسنال، بينما فاز المد فعجية في 16 لقاء وحسم التعادل نتيجة 19 مباراة جمعت الفريقين، أكبر نتيجة جمعت الفريقين كانت موسم 94/93، وفاز ليفربول على الأرسنال بخماسية نظيفة.

موعد مباراة أرسنال وليفربول في الدوري

المباراة : أرسنال * ليفربول. المنافسة : الجولة 30 من الدوري الإنجليزي. ملعب المباراة : ملعب الإمارات. القناة الناقلة : bein sports hd 2. توقيت المباراة : السبت 2021/04/03 الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة.