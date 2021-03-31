“قمة نارية ثأرية” موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة والتشكيل

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، يحل متصدر البريمرليج مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على جاره ليستر سيتي في مباريات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ليستر ملعب “كينج باور” السبت القادم 2021/04/03 وسوف تنقل المباراة من خلال شبكة قنوات بي إن الرياضية، يدخل صاحب الملعب اللقاء بهدف الثأر من السيتي الذي ألحق به هزيمة ثقيلة في الدور الأول بخماسية مقابل هدفين، ويحتل ليستر المركز الثالث في الترتيب قبل هذا اللقاء برصيد 56 نقطة من خوض 29 مباراة، بينما المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب 30 مباراة يحتل الصدارة برصيد 71 نقطة ويرغب في الانتصار لمواصلة المشوار نحو أستعادة لقب الدوري الإنجليزي الذي أنتزعه ليفربول العام الماضي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري

الموعد : السبت الموافق 2021/04/03.

التوقيت : 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة السيتي ضد ليستر في البريمرليج

bein sports HD 1.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 30 22 5 3 8 21:64 43 71 2 مانشستر يونايتد 29 16 9 4 9 32:56 24 57 3 ليستر سيتي 29 17 5 7 9 32:53 21 56 4 تشيلسي 29 14 9 6 9 25:44 19 51 5 وست هام يونايتد 29 14 7 8 9 35:45 10 49 6 توتنهام هوتسبير 29 14 6 9 9 30:49 19 48 7 ليفربول 29 13 7 9 9 36:48 12 46 8 إيفرتون 28 14 4 10 10 37:40 3 46 9 آرسنال 29 12 6 11 9 32:40 8 42 10 أستون فيلا 28 12 5 11 10 30:39 9 41 11 ليدز يونايتد 29 12 3 14 9 47:45 -2 39 12 كريستال بالاس 29 10 7 12 9 47:31 -16 37 13 وولفرهامبتون 29 9 8 12 9 38:28 -10 35 14 ساوثهامتون 29 9 6 14 9 51:36 -15 33 15 بيرنلي 29 8 9 12 9 37:22 -15 33 16 برايتون 29 7 11 11 9 36:32 -4 32 17 نيوكاسل يونايتد 29 7 7 15 9 48:28 -20 28 18 فولهام 30 5 11 14 8 38:23 -15 26 19 وست بروميتش ألبيون 29 3 9 17 9 57:20 -37 18 20 شيفيلد يونايتد 29 4 2 23 9 50:16 -34 14

تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

لعب الفريقين قبل هذه المباراة 10 مباريات سابقة كان نصيب الأسد من الفوز فيها لفريق مانشستر سيتي في 8 مباريات، بينما حقق فريق ليستر الفوز على جاره مانشستر سيتي مرتين كانت نتيجة الدور الأول هذا العام التي حقق مانشستر سيتي الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين هي الأعلى في تاريخ مواجهات الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في البريمرليج

الموعد : السبت القادم 3 أبريل 2021.

التوقيت : 18.30 بتوقيت القاهرة، 19.30 بتوقيت مكة المكرمة، 20.30 بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة : قناة بي إن سيورت HD 1.

المنافسة : الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملعب المباراة : ملعب نادي ليستر سيتي ” كينج باور”.

نتيجة الدور الأول : فوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين لليستر.