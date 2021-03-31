هولندا تسحق جبل طارق بسباعية نظيفة

هولندا تسحق جبل طارق بسباعية نظيفةسحق منتخب هولندا مضيفه جبل طارق بسباعية نظيفة، بعد أن سجل ستيفن برخيس جناح هولندا هدفا وصنع آخر وتجاوز الأداء الضعيف في الشوط الأول، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد هز لوك دي يونج وممفيس ديباي وجورجينيو فينالدم ودونيل مالين الشباك أيضاً، حيث سجل الزوار 4 أهداف في 9 دقائق بالشوط الثاني بعد أداء متعثر في الشوط الأول تسبب في إحباط المدرب فرانك دي بور.

وأضاف البديل دوني فان دي بيك الهدف السادس في وقت متأخر ثم سجل ديباي هدفه الشخصي الثاني لتسجل هولندا أكبر انتصار خارج أرضها منذ الفوز بالنتيجة ذاتها على سان مارينو في 1993.

وتقدمت هولندا للمركز الثاني في المجموعة السابعة بـ6 نقاط من 3 مباريات، متأخرة بفارق نقطة واحدة عن تركيا المتصدرة التي تعادلت بشكل مفاجئ 3-3 مع ضيفتها لاتفيا.

