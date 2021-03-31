موعد مباراة انجلترا وبولندا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب ويمبلي معقل المنتخب الإنجليزي مباراة الأسود الثلاثة ضد المنتخب البولندي اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2021 في الجولة الثالثة من مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، حيث يتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة التي تشهد مباريات أخرى في نفس الجولة يلعب فيها منتخب المجر خارج ملعبه مع منتخب أندورا، ويلعب منتخب ألبانيا خارج الديار مع منتخب سان مارينو في مجموعة يتصدر المنتخب الإنجليزي جدول ترتيبها حاليا بفارق نقطتين عن أقرب منافسية بولندا، والمجر، وسينطلق موعد مباراة انجلترا وبولندا اليوم في العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الإنجليزي يستضيف نظيره البولندي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز الثالث على التوالي في تصفيات مونديال قطر، حيث تمكن رفاق ساوثجايت من تحقيق الفوز ضد منتخب سان مارينو في الجولة الأولى على ملعبه بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من كالفيريت ليوين “هدفين”، رحيم سترلينج، جيمس وارد لاعب ساوثهامبتون، وواتكينز مهاجم أستون فيلا، ثم واصل انتصاراته في الجولة الثانية التي خرج فيها لملاقاة منتخب ألبانيا، وحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق مونت، وهاري كين ليجمع ست نقاط العلامة الكاملة متواجدا بها في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وسيدعم مونت لاعب تشيلسي صفوف إنجلترا اليوم بعد أن تعافى من الإصابة البسيطة التي لحقت به مؤخرا، وأبعدته عن تدريبات الفريق قبل أن يعلن ساوثجيت جاهزيته للمشاركة ضد بولندا.

المنتخب البولندي يدخل مباراته ضد المنتخب الإنجليزي معانيا من غياب هدافه التاريخي وقائده ليفاندوفسكي بعد إصابته في الركبة مؤخرا ليبتعد عن الملاعب لمدة شهر، ويفقده البافاري في العديد من المباريات القادمة التي قد تتضمن مباراة البايرن ضد باريس سان جيرمان في التشامبيونزليج، كما ستعاني بولندا من غياب كلا من كريشتوفياك، وبياتكوسكي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، والجدير بالذكر أن المنتخب البولندي يدخل مباراته ضد انجلترا ممتلكا في رصيده أربع نقاط يتشارك بها مع المجر في المركز الثاني، حيث بدأ مشواره في التصفيات بالتعادل خارج ملعبه أمام المجر بثلاثة أهداف لكل فريق، قبل الفوز على ملعبه بالجولة الثانية ضد أندورا بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة انجلترا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة انجلترا وبولندا اليوم

8:45 توقيت مصر.

9:45 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، والعراق.

7:45 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وبولندا

بي ان سبورت HD1.

تعليق: حفيظ دراجي.