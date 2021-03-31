مدرب قطر يشيد بنتائج التجربة الأوروبية الاستثنائية

الدوحة ـ أ.ف.ب: أكد المدرب الاسباني للمنتخب القطري لكرة القدم فيليكس سانشيز أن النتائج التي خرج بها المنتخب “العنابي” في التصفيات الأوروبية المؤهلة للعرس العالمي المقرر في قطر عام 2022 “كانت مستحقة بأداء جيد في المباريات الثلاث”، معربا عن فخره بما أظهره الفريق في التجربة الاستثنائية باللعب مع منتخبات من مستوى عال.وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي عقب التعادل مع جمهورية ايرلندا (1-1) ضمن منافسات المجموعة الاولى: “كل اللاعبين كانوا في الموعد، وقدموا مستوى لافتا جدا، أظهروا عقلية جيدة وثقافة تنافسية كبيرة، فليس من السهل أن تعود عقب التأخر امام فرق بهذا الحجم، لقد فعلناها مرتين امام أذربيجان ثم أيرلندا القوية”.ومضى صاحب الانجاز القاري الوحيد للكرة القطرية بالفوز بكاس آسيا عام 2019 “المباراة الثالثة لعبنا للفوز أيضا رغم قيمة وقوة المنافس الإيرلندي ولاعبيه الذين ينشط جلهم في أقوى دوري في العالم +الدوري الإنجليزي+”، مضيفا “لم نتأثر بالتأخر عقب ثلاث دقائق، وعدنا… غامرنا طبعاً لكننا كنا أقوياء”.

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