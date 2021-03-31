في تصفيات أمم إفريقيا 2021: موريتانيا وإثيوبيا وغينيا بيساو إلى النهائيات وحوادث غريبة!

في الرياضة 31 مارس,2021

بانجوي ـ أ.ف.ب: بلغت موريتانيا نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الثانية على التوالي في تاريخها بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 1-صفر امس الاول في بانجوي في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات نسخة 2021 المقررة مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا، وسجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول. وحققت موريتانيا الاهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة) والذي يستضيف بوروندي لاحقا.

وفي المجموعة عينها، قاد لاعب إشبيلية الاسباني منير الحدادي منتخب بلاده المغرب للفوز على بوروندي 1-صفر على ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط، وسيطر المنتخب المغربي على اللقاء، وسدد الحدادي كرة من ركلة حرة أنقذها حارس الضيوف ببراعة الى ركنية (21)، وتصدى القائم لتسديدة لاعب انتر الإيطالي أشرف حكيمي (34)، قبل أن يتمكن الحدادي من تسجيل أول أهدافه مع منتخب “أسود الأطلس” في مباراته الثانية اثر مجهود مميز أنهاه بتسديدة قوية في الشباك مستثمرا تمريرة من عادل تاعرابت (45).وسيطر المنتخب المغربي في النصف الثاني من اللقاء إلا ان سيطرته جاءت سلبية إذ فشل المهاجمون في ترجمة العديد من الفرص الى أهداف، وتصدر المنتخب المغربي، بطل 1976، المجموعة برصيد 14 نقطة.

وبلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها امام ساحل العاج 1-3 في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.وسجل ويلي بولي (3) وفرانك كيسييه (19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (76) أهداف ساحل العاج، وغيبيتو غيتانيه كيبيديه (74) هدف إثيوبيا، وسجل ويلي بولي (3) وفرانك كيسييه (19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (76) أهداف ساحل العاج، وغيبيتو غيتانيه كيبيديه (74) هدف إثيوبيا.

وأنهت السنغال التصفيات في الصدارة برصيد 14 نقطة أمام غينيا بيساو الثانية صاحبة النقاط التسع، والكونغو ثالثة بثماني نقاط واسواتيني رابعة بنقطتين.ونال منتخب الرأس الأخضر البطاقة الثانية للمجموعة السادسة بفوزه على مضيفه الموزامبيقي 1-صفر في مابوتو. وسجل الهدف فيصل بنغال (58 خطأ في مرمى بلاده).وتعادلت الكاميرون التي ستستضيف النهائيات مطلع العام المقبل وضيفتها رواندا سلبا في ياوندي.

وفي المجموعة الثانية عشرة تغلبت نيجيريا الضامنة لتأهلها منذ الجولة السابقة على ضيفتها ليسوتو 3-صفر في أبيوكوتا.وسجل الأهداف لاعب نابولي الايطالي فيكتور أوسيمن (23) ولاعب غلطة سراي التركي أوغينيكارو إيتوبي (50) وبول أونواتشو (83). وتأجلت المباراة الحاسمة بين سيراليون (4 نقاط) وضيفتها بنين (7 نقاط)، والتي كانت مقررة في فريتاون، بسبب إصابة عدد من لاعبي “السناجب” بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد السيراليوني.

وفوجئ المنتخب البنيني بطلب نظيره المضيف تأجيل المباراة بداعي وجود ست حالات إيجابية بالفيروس وهم الحارس ساتورنين ألاغبي وخالد أدينون وجوديل دوسو وستيف مونييه وميكايل بوتيه وسيدريك هونتوندجي بحسب ما أعلن مسؤولو الصحة في سيراليون.كما تم إغلاق أبواب الملعب أمام بنين فانتظرت في الحافلة. وأبلغ الاتحاد البنيني نظيره الافريقي ان جميع المسحات التي أجريت للاعبين قبل توجههم الى فريتاون كانت سلبية.