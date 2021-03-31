مدين أحمد : إلغاء الدوري سيضر بنا وقدمنا حلولا لتكملة استعداداتنا لكأس الاتحاد الآسيوي

نادي النصر ينتظر قرار اتحاد القدم بشأن دوري الأضواء

يواصل نادي النصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى بجانب كل من أندية الحد البحريني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني والتي ستقام منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة ، حيث ينتظر مجلس ادارة النادي القرار الذي سيتم اتخاذه في شأن منافسات دوري عمانتل للموسم الحالي والذي من المتوقع أن يكون الحسم في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم ، حيث سيتحدد على إثره الخطة التي سيسير عليها تجهيز الفريق الأزرق لهذا الظهور الذي يتمنى أن يكون مشرفا في نهاية المطاف ، وعن استعدادات النصر قال مدين أحمد بيت حبظة أمين السر العام بالنادي : في الحقيقة موقفنا كان واضحا في اجتماع أمس الأول مع مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ، حيث أشرنا إلى أن فريقنا رفقة السيب سنكون متضررين بشكل كبير في التجهيز لهذه المشاركة ، وليس لدينا أي رغبة في التأجيل أو الاعتذار ونحن مستمرون في الالتزام ، لذلك طلبنا من الاتحاد العماني لكرة القدم أهمية وضوح الرؤية للمرحلة القادمة سواء بتوقف الدوري أو إلغائه وفي الحالتين سنعاني سلبا من أي قرار من الاثنين ، حيث لن تكون هناك فرصة لخوض مباريات سواء في الدوري أو مباريات ودية بل سنكتفي بإجراء الحصص التدريبية فقط وهذا لا يكفي ، وطالبنا بمنحنا بعض التسهيلات من خلال السماح بلعب مباريات ودية مع نادي السيب أو الموافقة على دعوة فرق أخرى وإقامة بطولة ودية رباعية أو ثلاثية في حالة الإلغاء ، حتى نستعد بشكل جيد على أقل تقدير، قرارنا كان واضحا في الاجتماع بأننا لسنا مع الإلغاء أما إذا كانت الظروف لا تسمح فالقرار يخص الاتحاد العماني في نهاية المطاف ولكن أكرر بأن تأثيره سيكون سلبيا علينا .

استمرار الاستعدادات

وواصل حبظة حديثه قائلا : نحن مستمرون في التدريبات ومستعدون بحسب البرنامج المطروح من الجهاز الفني وفق المعطيات السابقة والعادية ، وفي الفترة الاخيرة تم الاستعانة باللاعب البرازيلي فيليب باربوزا قادما من نادي السويق لتدعيم الشق الهجومي الذي يشهد تراجعا واضحا في عطاءاته ، كما تم الاستغناء عن خدمات اللاعب لاوسن لوكا لاعب الارتكاز لوجود مجموعة من اللاعبين في هذا المركز ، ومن باب أولى ، فإنه سيتم مراجعة الخطة المعدة لاستعدادات الفريق وفق القرار الذي سيصدر عن مجلس ادارة الاتحاد ، برنامجنا السابق حددنا فيه خروجنا في معسكر بعد آخر مباراة في الدوري ثم السفر للبحرين للالتحاق بالمجموعة ولعب المنافسات ، لكن هناك أمورا كثيرة غير واضحة وننتظر القرار النهائي، حتى نضع الخطة المناسبة خاصة وأن هدفنا مشاركة إيجابية والتأهل من هذه المجموعة والمنافسة لأبعد نقطة في البطولة .