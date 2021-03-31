فريق ” سمائل بايكرز ” يثقف الشباب بأهمية قيادة الدراجات النارية والمشاركة في الأعمال التطوعية

يضم أكثر من 34 عضوًا

سمائل ـ العمانية : تأسس فريق سمائل للدراجات النارية في 23 أبريل عام 2020م ويطلق عليه اسم (سمائل بايكرز) تحت إشراف نادي سمائل الرياضي ويضم أكثر من 34 عضوًا وهو من أنشط الفرق الرياضية في الأعمال التطوعية بالولاية. يقول أحمد بن مبارك الصائغي – رئيس فريق الدراجات النارية بسمائل: إن الفريق يهدف في المقام الأول لتثقيف الشباب الصاعد في مجال قيادة الدراجات النارية بأهمية المحافظة على التقيد بقواعد المرور والالتزام بالقيادة الآمنة والابتعاد عن كل ما يزعج مستخدمي الطريق و المشاركة في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع العماني والمشاركة في الفعاليات داخل السلطنة وخارجها.وأضاف أن فريق سمائل للدراجات النارية قام ببعض الأعمال التطوعية في الولاية كالمشاركة في قطع النخيل الآيلة للسقوط والتي تسبب خطورة على مستخدمي الطريق بالشارع الداخلي للولاية، وتنظيف الأفلاج في سفالة سمائل، وتنظيف طريق وادي سرور والذي تجري به المياه باستمرار وإزالة الطحالب المترسبة عليه والمشاركة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم وحث المجتمع على المشاركة في مثل هذه الحملات التطوعية وزراعة الأشجار المثمرة .وأوضح رئيس الفريق بأن فريق سمائل للدراجات النارية قد شارك مع الفرق الأخرى للدراجات بمحافظة مسقط في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد، كما أقام الفريق احتفالاً لهذه المناسبة الوطنية وذلك بتنظيم مسيرة وطنية بالدراجات النارية انطلقت من قرية الجرداء التابعة للولاية إلى مكتب والي سمائل بمشاركة 50 دراجا ولمسافة 50 كم وغيرها من المشاركات الداخلية، كما نظم الفريق زيارات ميدانية لمعظم ولايات السلطنة من محافظة البريمي وحتى محافظة ظفار.

وأشار إلى أن الفريق تلقى عددا من الدعوات للمشاركة خلال العام الماضي من المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وبسبب تفشي مرض كورونا كوفيد 19 لم نتمكن من تلبية دعوتهم ولنا أمل في المشاركة بعد زوال هذه الجائحة وعودة الحياة الطبيعية من جديد، وأقام الفريق دورتين أساسيتين لقائدي الدراجات النارية عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة بعنوان ( القائد الذكي )، كما قام بفتح بث مباشر في الإنستجرام يضم عدداً من المحاضرين والمختصين في مجال قيادة الدراجات النارية من دول الخليج؛ لنشر التوعية بين قائدي الدراجات النارية بالولاية.