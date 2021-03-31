اليوم … اتحاد القدم يعقد اجتماعا هاما برئاسة سالم الوهيبي وأندية الأضواء تترقب

من أجل الوصول لقرار حاسم في مسيرة دوري الأضواء

متابعة ـ صالح البارحي:

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بمقر الاتحاد باستاد السيب اجتماعا عاجلا برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد، يأتي الاجتماع في توقيت ساخن للغاية تشهده الساحة الرياضية بالسلطنة، وخاصة فيما يخص المسابقات الكروية التي باتت الشغل الشاغل الذي يتداوله الجميع سعيا للوصول للنهاية التي تنتظرها مجالس ادارات الاندية واللاعبون بفارغ الصبر ، وسيتركز النقاش الرئيسي حول آلية العمل فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي 2020/2021م من منافسات دوري عمانتل الذي بات بين خيارين أحلاهما مر ، فإما الاستكمال في وقت متأخر من العام أو الإلغاء والأمر الأخير سيؤثر سلبا على استعدادات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا القادمة في الصين 2023م ، بالاضافة إلى استعدادات ناديي النصر والسيب للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كذلك والتي سيتم البحث من خلال الحضور عن الآلية المناسبة لتجهيز الفريقين لهذه البطولة بالشكل المثالي الذي يتناسب مع طموحات بطل دورينا السيب والممثل الآخر نادي النصر .

مجلس إدارة الاتحاد العماني سيكون قراره مرهونا بالكثير من الجوانب، يأتي في مقدمتها بطعبية الحال ما سيصدر من قرارات عبر اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) خاصة وأن الوضع الحالي وضح فيه ارتفاع كبير في عدد الحالات بالسلطنة .

استكمال دوري الأولى

الجدير بالذكر ، بأن رابطة الدوري العماني أصدرت بالأمس قرارا باستكمال ما تبقى من منافسات الأسبوع الرابع من المجموعة الأولى والسادس من المجموعة الثانية والمباريات المتبقية من المجموعتين بنظام التجمع في مسقط اعتبارا من السبت القادم وفق الجدول الذي وضعته الرابطة ، حيث سيلعب يوم السبت بوشر مع صور على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمضيبي مع سمائل على ساحة استاد السيب ضمن منافسات الأسبوع السادس للمجموعة الثانية ، أما الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى فستلعب مبارياته يوم الأحد بلقاء العروبة ومصيرة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وعبري مع مجيس باستاد السيب ، على أن تستكمل بقية المباريات أيام الإثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة ويسدل الستار يوم السبت الموافق 11 أبريل بلقائي اهلي سداب والمضيبي بمجمع السلطان قابوس وصور مع سمائل باستاد السيب .