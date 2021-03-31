اليوم .. بدء تسجيل البحارة المشاركين فـي بطولة المصنـــــــــعة المفتوحة للإبحار الشراعي والسبت انطلاق السباقات بمشاركة 100 بحار يمثلون 16 دولة آسيوية وإفريقية

منتخبنا الوطني للإبحار

جاهز لتحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تبدأ اليوم عملية تسجيل البحارة المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2021 بطوكيو تحت مُسمّى”بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي” والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 1 وحتى 8 ابريل القادم بمشاركة 100 بحار يمثلون 16 دولة من آسيا وافريقيا يتنافسون في خمس فئات من القوارب وهي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس:إكسسعيا .

وسيمثل السلطنة في التصفيات الفريق الأولمبي لفئة قوارب 49 الأولمبية والذي تفصله خطوة واحدة عن التأهل للأولمبياد لتكون المرة الأولى في رياضة الإبحار الشراعي محليا ويتكون الفريق من البحّار مصعب الهادي وليد الكندي، عبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، بالإضافة إلى مشاركة فريق التزلج بالألواح الشراعية المكون من البحّار عبدالمجيد الحضرمي وفيصل القطيطي والمختار المجيني بإشراف المدرب سلطان البلوشي. وسوف يقوم اليوم البحارة المشاركون في التصفيات بتسجيل أسمائهم في السباقات التي يرغبون بالمشاركة فيها والتي تشمل خمس فئات من القوارب، كما سيتم ايضا اعطاء مدربي الفرق المشاركة التعليمات التي سيتم تطبيقها في السباقات، كما سيمنح المتسابقون الفرصة للتعرف على معداتهم المستخدمة في السباقات بالاضافة إلى معايير ولوائح التحكيم في السباق، حيث ستنطلق أولى السباقات يوم السبت القادم اما حفل الختام وتوزيع الجوائز سيقام يوم الخميس الثامن من الشهر الجاري بالمدينة الرياضية بالمصنعة .

حدث مهم

وقال راشد بن إبراهيم الكندي مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار:استضافة السلطنة للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2021 بطوكيو حدث مهم للغاية في عالم الإبحار الشراعي، حيث نتطلع إلى أسبوع من المنافسة الشديدة بين البحارة المشاركين من أجل كسب بطاقة التأهل الى الاولمبياد مؤكدا بان المنتخب العماني اكمل كافة تحضيراته واستعداداته بعد موسم كان صعبا بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث نتطلع أن يقدم المنتخب أفضل ما لديه من امكانيات بهدف الوصول الى هدفه المنشود وهو الوصول إلى دورة الالعاب الأولمبية بعد خمس سنوات من الاعداد والتحصير التي خاضها الفريق . واضاف راشد الكندي بان البطولة المفتوحة فرصة لتحقيق أحلامنا خاصة وانها تقام على مياهنا كما انها تعد فرصة من اجل صقل أداء بحارتنا والمنافسة مع عدد من البحارة الدوليين والذين يتمتعون بخبرات كبيرة مضيفا بان المدينة الرياضية بالمصنعة اثبتت امكانياتها العالمية في استضافة الاحدات الرياضية الهامة خاصة في عالم الابحار الشراعي، حيث نالت شهرة واسعة بفضل استضافتها الدولية .

اختيار بحارة منتخبنا

ولقد جاء اختيار بحّارة المنتخب الوطني للإبحار الشراعي للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد باستخدام نظام التصنيف والقياس الذي يعتمد على نتائج منافسات الإبحار التي تقام عادة خلال العام، حيث تلقى البحّارة تدريباتهم بإشراف مجموعة من المدربين المحترفين وأصحاب الخبرات. خلال الفترة الماضية شارك بحّارة منتخب السلطنة الأولمبيون في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات، حيث كانت اخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونغ الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث خلُصت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان، جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبيادعلى مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلند، وبعد دورة الألعاب الأولمبية في اليابان سيعود الفريق بآمال وطموحات عالية من أجل خوض منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021 بالمدينة الرياضية بالمصنعة، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام 2021 حيث تُعد البطولة بمثابة المحطة الأولى في الرحلة نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.