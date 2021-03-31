إيطاليا تحقق انتصارها الثالث وتتصدر مجموعتها

إيطاليا تحقق انتصارها الثالث وتتصدر مجموعتهاواصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه الليتواني يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات ، والتي شهدت أيضا تعادل أيرلندا الشمالية مع بلغاريا سلبيا.

وانفرد المنتخب الإيطالي (الآزوري) بصدارة المجموعة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السويسري الذي حصل على راحة في هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ستيفانو سينسي وشيرو إيموبيلي هدفي الفوز لإيطاليا في الدقيقتين 48 و90 من ضربة جزاء.

وتراجع المنتخب الليتواني إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل رصيده خاليا من النقاط.

وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وبلغاريا سلبيا ليحصد كل منهما النقطة الأولى له في التصفيات ، وتقاسم الفريقان المركز الثالث في المجموعة.