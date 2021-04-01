نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات كأس العالم | عودة الجماهير أشعلت حماس الأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن تصفيات كأس العالم حقق المنتخب السعودي فوزًا على غريمه المنتخب الفلسطيني ليرتفع ترتيب المنتخب السعودي في التصفيات، وكانت المباراة بين الفري الأخضر والمنتخب الفلسطيني مشتعلة كما سنتعرف، وبفوز المنتخب السعودي بفارق كبير يتأهل للمباراة القادمة.

ترتيب المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم

شهدت المباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني تألق المنتخب السعودي وذلك بعد إحرازه 5 أهداف ضد نظيره الفلسطيني على ملعب ( مرسول بارك ) والذى ضم أحداث المباراة، وذلك خلال الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وقد أظهرت المباراة مدى براعة لاعبي المنتخب السعودي وقدرة لاعبيه على الإحراز، حيث أحرز اللاعب ” ياسر الشهراني ” الهدف الأول فى الدقيقة 37 من عمر المباراة, تلاه بعد ذلك اللاعب ” فهد المولد ” بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من الشوط الأول .

ثم توالت باقي الأهداف في الشوط الثاني عن طريق اللاعب “صالح الشهري ” حيث سدد الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 52 و 58 , واختتم ” الدوسري ” الخماسية بهدفه في الدقيقة 88 معلناً تصدر ” المنتخب ” المجموعة الرابعة محرزاً 11 نقطة ليُبقى “فلسطين ” في أخر المجموعة محتفظة ب 4 نقاط فقط .

وقد خاض ” الأخضر” 5 مباريات في هذه التصفيات حقق الفوز في 3 منها والتعادل في 2 وحقق لنفسه صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن الذى يليه وهو فريق ” أوزبكستان ” وفارق 4 نقاط عن فريق ” سنغافورة “.

تألق ” الأخضر ” محتفلاُ بعودة الجماهير.

بعد حرمان الجماهير من حضور المباريات في الملعب لفترة طويلة جراء تفشى فيروس كورونا وذلك المنع كان ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى الفيروس , كانت قد قررت وزارة الرياضة في السعودية السماح لعودة الجماهير من متلقى اللقاح ضد COVID-19 . وذلك في حدود ضيقة وهى حوالى 40% من سعة الملعب.

وكان من المقرر تنفيذ هذا القرار بدايةً من شهر مايو القادم ولكن نظراً لأهمية المباراة فقد سمحت السعودية بحضور الجماهير لهذه المباراة ضمن الإجراءات المشددة.

وقد توافد الجماهير للملعب بعد غياب عام كامل وقد حمس ذلك ” المنتخب السعودي ” فحقق الخماسية النظيفة والتصدر معلناً عوداً حميداً للجماهير.

وذلك يوضح مدى الدور الفعال والتأثير الإيجابي الذى يبثه الحضور الجماهيري في نفس اللاعبين , فوجود الجماهير هو بمثابة القلب النابض والدافع الأساسي لزيادة حماس أفراد الفريق .

يمكنك معرفة جدول التصفيات للتعرف على المباريات القادة في تصفيات كأس العالم آسيا لمتابعة المنتخب السعودي.

في النهاية نكون قد عرفنا في موضوعنا على فوز وترتيب المنتخب السعودي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.