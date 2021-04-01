موعد مباراة الهلال وصن داونز الجديد والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال

يستضيف ملعب الهلال في السودان مباراة فريق الهلال السوداني ضد فريق صن داونز الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة في المجموعة الأولى التي تشهد في نفس الجولة مباراة أخرى قوية ستجمع فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعبه مع مازيمبي الكونغولي، حيث تتبارى ثلاث فرق على البطاقة الأخرى من المجموعة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعد أن ضمن صن داونز التأهل رسميا إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتائجه في الجولتين الخامسة، والسادسة، وينطلق موعد مباراة الهلال وصن داونز اليوم في الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم.

الهلال السوداني يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة قوية يأمل فيها الهلال تحقيق أولى انتصاراته بمرحلة المجموعات لمواصلة المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية، حيث يتواجد حاليا بالمركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الجزائري، وبالتساوي في رصيد النقاط البالغ ثلاث نقاط فقط جمعها الفريقان من التعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في مباراة، ودون تحقيق أية انتصارات في مرحلة المجموعات التي بدأها الهلال بملاقاة صن داونز خارج الديار، وتلقى الخسارة بهدفين دون رد، قبل أن يستضيف مازيمبي الكونغولي على ملعبه بالجولة الثانية، ويكتفي بتحقيق تعادل سلبي، ثم يخرج لملاقاة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة ويحقق تعادل ثمين بهدف لكل فريق عن طريق محمد عبد الرحمن.

الهلال في آخر مبارياته بدوري الأبطال استضاف فريق شباب بلوزداد، واكتفى بتحقيق التعادل السلبي ليحصد نقطة فقط من المباراة رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، ولن تكن مهمته سهلة بالمرة في مباراة اليوم ضد صن داونز متصدر جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، حيث تمكن الفريق جنوب إفريقي من تحقيق الفوز في مبارياته الأربع التي خاضها في مرحلة المجموعات ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الهلال وصن داونز الجديد

الجمعة 2 أبريل 2021.

3:00 عصرا توقيت السودان، ومصر.

2:00 عصرا توقيت الجزائر، والمغرب.

4:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وصن داونز

القنوات المشفرة: بين سبورت HD4، تعليق سوار الذهب.

القنوات المفتوحة: السودانية الأرضية.