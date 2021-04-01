انت الان تتابع تفاصيل خبر كرة اليد: مصر في مجموعة صعبة في أولمبياد طوكيو 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية من دورة أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيواجه الفراعنة مهمة صعبة جدا إلى جانب المتأهلين لنهائيات بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال.

أقيمت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد يوم الخميس، حيث أوقعت القرعة مصر إلى جانب الدنمارك بطلة العالم مرتين، والسويد التي وصلت إلى نهائيات النسخة الأخيرة، واليابان الدولة المضيفة.

تم تقسيم المشاركين الإثني عشر في الألعاب الأولمبية لكرة اليد إلى مجموعتين، حيث ستتأهل أربعة فرق فقط من كل مجموعة إلى ربع النهائي وبعدها ستلعب مباريات خروج المغلوب.

وصلت مصر إلى أولمبياد طوكيو بعد فوزها بلقب البطولة الأفريقية.

احتلت مصر، الدولة المضيفة لبطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال، المركز السابع بعد تقديم عرض مفعم بالحيوية، لكنها خسرت 39:38 أمام الدنمارك الفائزة باللقب بعد مباراة ربع النهائي المثيرة التي احتاجت إلى ركلات جزاء.

دورة الألعاب الأولمبية هي حدث دولي متعدد الرياضات من المقرر عقده خلف أبواب مغلقة في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 في طوكيو، اليابان.

كان من المقرر عقده في الأصل في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، ولكن تم تأجيله في مارس 2020 نتيجة لوباء كوفيد 19.

جاءت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة اليد كما يلي:

المجموعة أ:

النرويج

فرنسا

ألمانيا

البرازيل

إسبانيا

الأرجنتين

المجموعة ب: