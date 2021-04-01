موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة

يستضيف ملعب 20 أوت مقابلة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضد فريق مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تشهد في نفس الجولة مباراة أخرى هامة تجمع فريق صن داونز الجنوب أفريقي متصدر جدول الترتيب المجموعة خارج ملعبه ضد فريق الهلال السوداني المتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن فريق شباب بلوزداد، بينما فريق مازيمبي يتواجد في المركز الرابع، وينطلق موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.

شباب رياضي بلوزداد الجزائري يستضيف مازيمبي الكونغولي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات، حيث خاض الفريق الجزائري حاليا أربع مباريات حقق فيها ثلاث تعادلات، وخسر مباراة، ولم يحقق أي انتصار، حيث بدأ مشواره في دور المجموعات بملاقاة فريق مازيمبي الكونغولي خارج ملعبه، وحقق فيها تعادل ثمين سلبي، قبل أن يتلقى خسارة أليمة على ملعبه في الجولة الثانية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدف وحيد سجله أمير سعيود، ثم استضاف فريق الهلال السوداني في الجولة الثالثة وتعادل بهدف لكل فريق سجله محمد عبد الرحمن أولا للهلال، قبل أن يتعادل كوكيو للفريق الجزائري الذي أضاع لاعبه بلحول ركلة جزاء لفريقه كانت كفيله بإهدائه الفوز ليفقد الفريق الجزائري نقطتين ثمينتين.

شباب بلوزداد في آخر مبارياته بمرحلة المجموعات خرج لملاقاة الهلال في السودان في مباراة انتهت بالتعادل السلبي ليرفع الفريق الجزائري رصيده إلى ثلاث نقاط، ويأمل رفاق سعيود في تحقيق فوز لن يكون سهلا ضد مازيمبي الذي يدخل المباراة متواجدا في المركز الرابع برصيد نقطتين فقط جمعها من خوض أربع مباريات، تعادل فيها بمبارتين، وخسر مبارتين، ولم يحقق أي انتصار.

ترتيب مجموعة شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

موعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي اليوم

الجمعة 2 أبريل 2021.

19:00 توقيت جرينتش.

20:00 توقيت الجزائر.

21:00 توقيت السودان.

22:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ضد مازيمبي

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD4، تعليق: حفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة: عبر تردد قناة الجزائرية الأولى “الجزائرية الأرضية”.