نبأ سار عودة الجماهير إلي مدرجات كرة القدم من جديد بداية من الغد

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عمر شويل - جدة عودة الجماهير إلي مدرجات كرة القدم، الخبر الذي انتظره الملايين من محبي ومشجعي كرة القدم منذ إعلان حالة الشلل التام في معظم دول العالم منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن بدء تدريجا عودة الحياة إلي طبيعتها في الكثير من الدول، ومن بينهم المملكة العربية السعودية التي أعلنت في صباح اليوم بعد دراسة كافة مستجدات هذا الوباء عودة الروح من جديد إلى مدرجات كرة القدم.

عودة الجماهير إلي مدرجات كرة القدم

أعلنت في صباح اليوم وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية موافقة الحكومة السعودية بالسماح إلي الجماهير بالعودة من جديد إلي مدرجات كرة القدم بداية من مباره المنتخب الفلسطيني، والتي حقق فيها المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا ساحقا علي نظيرة الفلسطيني بخمس اهداف الي صفر احرز الاهداف كل من اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة 37 واللاعب فهد المولد في الدقيقة 43 واللاعب صالح الشهري هدفين واللاعب سالم الدوسري هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 88، والتي أقامة يوم الثلاثاء الماضي في أطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كاس العالم في قطر 2022 وبطولة كاس الأمم الأسيوية 2023.



أوضحت وزارة الرياضة السعودية بان عملية تنظيم دخول الجماهير مرة اخري إلي المدرجات تتم عبر التأكد من أن الشخص محصن تماما من وباء فيروس كورونا من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلي وضع عدة معايير هامه لضمان سلامة جميع الأشخاص قبل وأثناء وبعد الدخول إلي المدرجات، كأهمية فرض وضع التباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء الجماهير الكمامات تحسبا لوجود شخص مصابا أو تم أعادة أصابته أو غير ذلك من الشروط الاحترازية الواجب توافرها في الجماهير.

يذكر أن منذ إعلان منع دخول المتفرجين إلى المدرجات وكان متابعي كرة القدم يتابعون المباريات علي قناة السعودية الرياضية، إلي أن جاء القرار الذي اسعد الملايين بالعودة من جديد إلي مدرجات كرة القدم للاستمتاع عن قرب بمشاهدة مباريات أنديتهم المحببة الذي يقومون بتشجيعها، حيث يعد الدوري السعودي من اقوي الدوريات العربية والتي يتنافس فيه علي القمه هذا الموسم الهلال والشباب والاتحاد والتعاون والنصر.

نسبة حضور الجماهير لمشاهدة المباريات



أكدت وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودي أن النسبة التي يتم السماح بها لحضور مباريات كرة القدم تبدأ من 40% من سعة كل أستاد تقام عليه المبارة إلي أن يتم زيادة النسبة وفقا إلي الإجراءات والأحداث التي تطرا خلال المرحلة المقبلة، حيث تمر البلاد في الفترة الحالية من المرحلة الثالثة لوباء فيروس كورونا ويتوقع الخبراء أنها المرحلة الأخيرة من هذا الوباء وبعدها ستسير الأوضاع كما كانت في السابق ولا سيما وان معظم الدول بدأت فعليا في تطعيم المواطنين من هذا الوباء.

يمثل قطاع الرياضة في جميع الدول جزء كبير وهام جدا وتوقف هذا النشاط أصاب الكثيرون بحالة من الفزع الكبير، لذا كانت العودة التدريجية لهذا القطاع في العمل من جديد كان له الأثر الكبير علي الكثيرون ولا سيما بعد قرار عودة الجماهير إلي مدرجات كرة القدم.