موعد مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري الأبطال والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

موعد مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي، يبحث الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، عن موعد المباراة عبر محرك البحث “جوجل”، وسوف تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف شباب بلوزداد نظيرة مازيمبي على ملعب 5 جويلية 1962، في لقاء لا يحتمل القسمة على اثنين، حيث يدخل شباب بلوزداد اللقاء وهو في المركز الثالث، خلف كلاً من الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي، ويطمع الفريق الجزائري في تعديل وضعه بجدول المسابقة، بالفوز بهذه المباراة والحصول على نقاطها الثلاث، بينما يدخل مازيمبي اللقاء وهو ليس بأفضل حال عن منافسه، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط، وهو ما يضفي طابع السخونة والإثارة على المباراة.

موعد مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في دوري الأبطال

تقام المباراة المرتقبة غداً الجمعة الموافق 2 أبريل، وذلك في تمام الساعة 20:00 الثامنة بتوقيت الجزائر، والساعة التاسعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر 23:00 بتوقيت الإمارات.

ترتيب فرق المجموعة قبل انطلاق الجولة الخامسة

المركز الأول صن داونز * 12 نقطة المركز الثاني الهلال * 3 نقاط المركز الثالث شباب بلوزداد * 3 نقاط المركز الرابع مازيمبي * نقطتين القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة لا يحق لأي قناة مفتوحة بث المباراة، إلا قناة واحدة وهي قناة الجزائرية الرياضية الأرضية، حيث يحق للبلد التي يقام على أرضها المباراة أن تبث المباراة على التردد الأرضي الخاص بها، لذلك فإن المباراة سوف تنقل على قناة الجزائرية الرياضية الأرضية. القنوات الناقلة ومعلق المباراة تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على القنوات الآتية. beIN Sports HD 4.

beIN Sports FR 5 HD max.

ويعلق على المباراة المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”. بطاقة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي المباراة شباب بلوزداد & مازيمبي البطولة دوري أبطال أفريقيا & دور المجموعات الموعد والتوقيت الجمعة 2 أبريل & الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر الملعب ملعب 5 جويلية 1962 القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس & الأرضية الرياضية الجزائرية