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محمد سياف - ابو ظبي - حافظ فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2021 يوم الخميس 8 أبريل بمباراة الأهلي مع الرائد، وتشهد مباريات هذا الأسبوع مواجهات قوية حيث يلتقى التعاون مع العين، وضمك مع النصر، والاتحاد مع الهلال، والباطن مع الشباب، والفيصلى مع الفتح، والاتفاق مع القادسية، ونستعرض فى التقرير التالي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مواجهات الجولة الخامسة والعشرون. مواعيد مباريات الأسبوع 25 من الدوري السعودي مباراة الأهلي مع الرائد يوم الخميس 8 أبريل الساعة 7:50 مساء.

مباراة التعاون مع العين يوم الجمعة 9 أبريل الساعة 6:00 مساءً.

مباراة ضمك مع النصر يوم الجمعة 9 أبريل الساعة 6:05 مساءً.

مباراة الاتحاد مع الهلال يوم الجمعة 9 أبريل الساعة 7:50 مساءً.

مباراة الباطن مع الشباب يوم السبت 10 أبريل الساعة 5:55 مساءً.

مباراة الفيصلى مع الفتح يوم السبت 10 أبريل الساعة 5:55 مساءً.

مباراة الاتفاق مع القادسية يوم السبت 10 أبريل الساعة 7:15 مساءً. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع الخامس والعشرون الهلال فى المركز الأول برصيد 48 نقطة. الشباب فى المركز الثاني برصيد 45 نقطة. الاتحاد فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة. التعاون فى المركز الرابع برصيد 38 نقطة. النصر فى المركز الخامس برصيد 36 نقطة. الاتفاق فى المركز السادس برصيد 35 نقطة. الأهلى السابع برصيد 35 نقطة. القادسية الثامن برصيد 31 نقطة. الفتح التاسع برصيد 31 نقطة. أبها العاشر برصيد 31 نقطة. الفيصلى الحادي عشر برصيد 30 نقطة. الرائد الثانى عشر برصيد 29 نقطة. الباطن الثالث عشر برصيد 28 نقطة. الوحدة الرابع عشر برصيد 27 نقطة. ضمك الخامس عشر برصيد 24 نقطة. العين السادس عشر برصيد 20 نقطة. جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل مباريات الأسبوع 25

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