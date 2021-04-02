انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي ضد المريخ السوداني من أجل بلوغ ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحرص حامل اللقب الأهلي المصري على التأهل للدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بمباراة واحدة على الأقل في مجموعته، حيث يلتقي المريخ السوداني خارج أرضه يوم السبت.

عوض الشياطين الحمر البداية المتعثرة في مشوارهم في المجموعة الأولى، حيث خسروا أمام سيمبا التنزاني وتعادلوا على أرضهم أمام فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الفوز الافتتاحي على المريخ.

انتصارهم المثير للإعجاب 3-0 خارج ملعبهم على فيتا كلوب الشهر الماضي قد هدأ المخاوف بشأن تأهل الأهلي ويتطلعون الآن لتأكيد ذلك بالفوز على المريخ، الأمر الذي سيؤهلهم قبل أن يستضيفوا سيمبا في آخر مباراة في دور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا المتصدر وأربع نقاط عن فيتا كلوب صاحب المركز الثالث، المريخ في أسفل الترتيب بنقطة واحدة.

وقال المدرب بيتسو موسيماني: “الفوز على المريخ في ملعبهم سيمنحنا الفرصة لتحقيق ثلاثة أهداف؛ تأمين التأهل، ومواصلة مهمتنا في صدارة المجموعة وإرسال رسالة إلى جميع المنافسين بأن الأهلي يخرج فقط للفوز سواء على أرضه أو خارج ملعبه”.

“ليس من الضروري أن نبدأ دور المجموعات بشكل مثالي، ما يهم حقًا هو كيف ننهي حملتنا”.

“مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا مثل الماراثون، حيث يكون شغلنا الوحيد هو الانتهاء بشكل جيد، هذا هو هدفنا في المباراتين المقبلتين.”

الأهلي، المرشح الأوفر حظاً للحصول على النقاط الثلاث، بدأ مشواره في المجموعة الأولى بفوز مقنع 3-0 على المريخ في القاهرة، وأهدر العديد من فرص التهديف.

وسيغيب عن الفريق لاعب خط الوسط حمدي فتحي، الذي أصيب أثناء أداء واجبه الدولي، والظهير الأيسر المؤثر علي معلول، الذي غاب عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في خسارة الأهلي 2-0 أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “الإصابات جزء من كرة القدم، فرق كبيرة مثل الأهلي لديها بدائل في جميع المراكز.”