موعد مباراة الاهلي و المريخ السوداني والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير من عشاق النادي الاهلي المصري في جميع الدول وليس مصر فقط مباراته القادمة مع نادي المريخ السوداني في بطولة دوري ابطال أفريقيا .

حيث يلتقي النادي الاهلي المصري في المباراة المقرر إقامتها اليوم السبت مع نادي المريخ السوداني في دولة السودان، و ذلك خلال منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والمريخ والقنوات الناقلة

و تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة و الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 3 من شهر ابريل 2021.

و من المقرر إذاعة المباراة حصريا على مجموعة قنوات bein sports، لانها تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري ابطال أفريقيا .

القنوات الناقلة للمباراة هي Bein sports HD 4 على تردد 11548، قمر النايل سات، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي. كما يمكن مشاهدة المباراة عبر Bein sports connect على شبكة الانترنت.

ترتيب مجموعة الاهلى والمريخ

ويحتل النادي الاهلي المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين على نادي المريخ السوداني ونادي فيتا كلوب، و تعادل في مباراة واحدة مع نادي فيتا كلوب، و جاءت الهزيمة على يد نادي سيمبا.

أما نادي المريخ السوداني يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع نادي سيمبا، وتعرضه للهزيمة في 3 مباريات على يد النادي الأهلي المصري و نادي فيتا كلوب و نادي سيمبا.