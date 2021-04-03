انت الان تتابع تفاصيل خبر لا بديل عن الفوز .. موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير من عشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك المصري مباراته مع نادي مولودية الجزائر في دولة الجزائر .

حيث يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي مولودية الجزائر في دولة الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 3 من شهر ابريل 2021، و ذلك خلال منافسات الجولة قبل الأخيرة من المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا.

و من المقرر إذاعة المباراة على مجموعة قنوات bein sports حصريا، لانها تمتلك حقوق البث لبطولة دوري ابطال افريقيا .

القنوات الناقلة للمباراة هي BeIN Sports HD 4 على تردد 11548، قمر النايل سات، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي، وعبر BeIN Sports Connect على شبكة الانترنت.

لا بديل عن فوز الزمالك اليوم

وهذه المباراة تعتبر مباراة مصيرية للفارس الأبيض بعد خسارته من نادي الترجي التونسي في المباراة السابقة، حيث أنها ستقرر مصيره في البطولة فلا بديل عن الفوز بالمباراة وحصد الـ 3 نقاط، لتبقي على أمل الزمالك باستمرار مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

و بعد الفوز سيكون عليه انتظار نتيجته أمام نادي تونجيث السنغالي في القاهرة و نتيجة نادي الترجي التونسي و مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا .

ويتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي الزمالك المصري المركز الثالث في نفس المجموعة بعد نادي مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط .