جوارديولا يلمح لعدم التعاقد مع مهاجم جديد خلفا لأجويرو

لندن ـ د. ب. أ:ألمح جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إلى أن فريقه قد لا يبحث عن التعاقد مع بديل مباشر لهداف الفريق سيرخيو أجويرو في الموسم المقبل.وأعلن مانشستر سيتي مطلع هذا الأسبوع أن المهاجم أجويرو، الذي سجل 257 هدفا مع الفريق، سيترك النادي عندما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم مانشستر سيتي بالتعاقد مع إرلينج هالاند، هاري كين، وكيليان مبابي ولكن جوارديولا غير متأكد من واقعية هذه الأهداف، وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) :”هناك فرص كبيرة بأننا قد لا نتعاقد مع مهاجم في الموسم المقبل”.وأضاف :” لدينا مايكفي من لاعبين في الفريق الأول حاليا، كما أن لدينا لاعبين مذهلين في الأكاديمية”.وأكد :”هناك فرصة كبيرة، مع الموقف العالمي، المشكلة الاقتصادية في كرة القدم العالمية، أننا لن نتعاقد مع أي مهاجم في الموسم المقبل”.وقال جوارديولا إن قرار عدم التجديد مع أجويرو 32 عاما كان صعبا.وأكد :”نعلم كم هو لاعب مهم في الوقت الحاضر وفي الماضي. القرار لم يكن سهلا أبدا”.
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