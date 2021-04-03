الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة كأس العالم للغطس المؤهلة لأولمبياد طوكيو

فرانكفورت ـ د. ب. أ: قرر الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) إلغاء بطولة كأس العالم للغطس التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة ما بين 18 و23 أبريل الجاري.وكان من المفترض أن تشكل البطولة مرحلة تأهيلية أخيرة واختبارا قبل أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أنها تلقت خطابا من الاتحاد الدولي للسباحة يفيد باتخاذ قرار إلغاء كأس العالم للغطس.وكشف الاتحاد الدولي للسباحة في وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السبب الرئيسي لإلغاء البطولة يتمثل في حقيقة أن الإجراءات المخطط لها من قبل المنظمين فيما يتعلق بالتصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، لم تكن كافية. وقالت سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد إن الفعاليات التي تشكل اختبارا قبل الأولمبياد تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجنة.وأضافت :”لكن الاهتمام بالسلامة والتدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وكذلك ضبط الحدود للتصدي لدخول الفيروس إلى اليابان، من الأمور المهمة أيضا.

”وكان الاتحاد الألماني للسباحة يعتزم الدفع بــ15 رياضيا في البطولة، وقال المدرب لوتز بوشوف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”الإخطار بالإلغاء كان مخيبا للآمال بالطبع، لكننا نتفهم تماما الوضع الصعب بشكل عام.

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