«كورونا» يحرم سان جرمان من خدمات فيراتي ضد بايرن

باريس ـ أ.ف.ب: سيضطر باريس سان جرمان الفرنسي الى خوض مباراة الأربعاء ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لاصابته بفيروس كورونا بحسب ما أفاد النادي الباريسي.وقال سان جرمان في بيان إنه بعد سلسلة الاختبارات الدورية التي أجراها “تأكدت إيجابية (فحص) ماركو فيراتي. سيحترم بالتالي العزل وتطبيق البروتوكول الصحي المناسب”.ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بـ”كوفيد-19” قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جرمان في الدوري ضد ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونيخ ضد بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره النادي الباريسي صفر-1.لكن مشاركة ابن الـ28 عاماً في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل اصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب كدمة في فخذه الأيسر.وسيدخل الدولي الإيطالي في حجر صحي لمدة سبعة أيام وإذا جاءت بعدها نتيجته سلبية، سيكون متوفراً لمباراة الإياب المقررة في 13 الحالي في باريس.وهي المرة الثانية التي يصاب فيها فيراتي بالفيروس خلال العام الحالي، إذ اضطر الى الغياب عن الفريق لمباراتين في الدوري في نهاية يناير وأوائل فبراير.

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