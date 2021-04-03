نادي ظفار يخاطب الاتحاد العماني لكرة القدم ويحذر من مساءلة تأديبية أمام انضباط الفيفا

طالب بتنفيذ قرار المحكمة الكروية بمنح التراخيص وإعادة النقاط قام مجلس إدارة نادي ظفار برئاسة الشيخ علي بن أحمد الرواس بمخاطبة الاتحاد العماني لكرة القدم رسميا حول تطبيق وتنفيذ قرار المحكمة الكروية بناء على رسالة أمين سر المحكمة الكروية رقم م د / 15 / 2021 بتاريخ 31 مارس 2021م والموجهة للدكتور مبارك بن عبدالله المقبالي وكيل النادي في القضية المرفوعة ضد الاتحاد العماني لكرة القدم والخاصة بالحيثيات الخاصة بقرار المحكمة الكروية الصادر في 25 / 3 / 2021 ، وحيثيات الحكم الصادرة بتاريخ 29 / 3 / 2021 والذي استلمه النادي بتاريخ 31 / 3 / 2021م ، بالاضافة إلى اتفاق المشارطة الموقع بين جميع الاطراف ، حيث إن الحكم صدر ببطلان قرار لجنة الاستئناف الخاص بعدم منح التراخيص وما يترتب عليه من آثار وأهمها إعادة النقاط الست المخصومة من رصيد النادي بدوري عمانتل للموسم الحالي وإلغاء الغرامة التي سبق توقيعها على النادي بمبلغ 14ألف ريال عماني ، وإلزام المحتكم ضده بتعويض مالي بالاضافة إلى إلزام المحتكم ضده بالمصاريف وأتعاب هيئة التحكيم . نادي ظفار أكد في رسالته على ضرورة توجيه المختصين بتطبيق الحكم الصادر ، وان الاتحاد العماني لكرة القدم ملزم طبقا للوائح والقوانين بتنفيذ الأحكام والقرارات ، وأن عدم تنفيذ حكم المحكمة الكروية وعقد المشارطة قد يؤدي إلى مساءلة تأديبية أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا ، إضافة إلى دفع التعويضات عن الأضرار ، مؤكدين في ذات الوقت على أن عدم تنفيذ القرارات من قبل الاتحاد سيجبر النادي على اتخاذ إجراءات قانونية أخرى في المستقبل .

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