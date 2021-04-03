وفاة قاهر المانش السباح العراقي علاء الدين النواب

بغداد ـ أ.ف.ب: فارق السباح العراقي السابق علاء الدين النواب الذي عرف بقاهر بحر المانش الهائج بفوزه في مسابقة لعبوره في 1959، عن عمر ناهز 94 عاماً بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.ونعت الوزارة النواب في بيان رسمي مقتضب جاء فيه “احر التعازي الى الاوساط الرياضية بوفاة السباح الدولي السابق علاء الدين النواب”.ويعد النواب أحد اشهر السباحين العرب في مجال السباحة في المياه المفتوحة، وهو عشق هذا النوع من الرياضة منذ صغره لقرب داره التي تقع في منطقة الشيخ بشارفي جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

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