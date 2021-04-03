8 أندية من الدرجة الأولى تصدر بيانا ساخنا وتؤكد السير فـي الخطوات القانونية لحماية حقوقها

احتجاجا على قرار اتحاد القدم بإلغاء منافسات المسابقات الكروية للموسم الحالي

تلقى الوسط الرياضي القرار الذي أصدره مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بإلغاء دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى ودوري كرة القدم النسائي للموسم الرياضي الحالي 2020/2021م ، وذلك عطفا على القرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) بتعليق جميع الانشطة الرياضية الرسمية والاهلية اعتبارا من يوم الخميس الماضي 1 أبريل الحالي بامتعاض شديد للغاية ، حيث شكل صدمة كبيرة للجماهير العمانية وقبل ذلك للفرق المشاركة في هذه المسابقات وبالاخص أندية دوري الدرجة الأولى التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من صراع الصعود للأضواء ، فيما أظهر عدد من أندية دوري عمانتل ترحيبه بالقرار معللة الأمر بأنه جاء في وضع عصيب للغاية وبأنها تؤيد القرار لتقليل الكثير من الخسائر الخاصة بالأفراد والمصاريف ، حيث خرج عدد من الأندية ببيان رسمي يشيد بالقرار المتخذ ومؤكدة وقوفها بجانبه نظرا لما سبق ذكره من أسباب ومبررات .

بيان مختلف

أندية الدرجة الأولى المتأهلة للمرحلة الحاسمة من التصفيات – باستثناء المضيبي – وهي أهلي سداب وبوشر وسمائل وصور من المجموعة الأولى ، عبري والعروبة ومجيس ومصيرة من المجموعة الثانية اتفقت على أن يكون لها ردة فعل مختلفه تماما عن أندية دوري عمانتل التي ارتضت القبول بالواقع وفق القرار الصادر ، حيث إن فرق الدرجة الأولى باتت على مقربة من تحقيق حلمها بالتواجد في دوري الاضواء في الموسم القادم سواء بالعودة إليه بعد هبوط للمظاليم أو الصعود للمرة الأولى في تاريخها ما يعد إنجازا كبيرا انتظرته سنوات طويلة ، وبالتالي حرمانها من هذا الحلم واعتبروه إجحافا بحقها وقتلا لطموحاتها ووأدها في المهد وهو ما رفضته رفضا قاطعا من خلال إصدار بيان أعربت فيه عن أسفها الشديد لقرار مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الصادر بالتعميم 10 / 2021 بتاريخ 1 أبريل 2021م ، والقاضي بإلغاء دوري عمانتل للمحترفين ودوري الدرجة الأولى ودوري كرة القدم النسائية للصالات .