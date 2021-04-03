انطلاق بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة أكثر من 100 بحار من 17 دولة آسيوية وأفريقية

في الرياضة 3 أبريل,2021

انطلقت أمس بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 والتي تنظمها عُمان للإبحار وذلك في “منتجع الملنيوم بالمصنعة” خلال الفترة من 1 – 8 أبريل الجاري، وتقام هذه التصفيات بمشاركة 102 مشارك من 17 دولة آسيوية وأفريقية، يتنافسون في خمس فئات من القوارب وهي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس إكس، وقد خضع المشاركون في التصفيات الاسيوية لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بسلامتهم وايضا وفق الاحترازات المشددة وتطبيق للبرتوكول الطبي المعتمد من اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تأثيرات انتشار فيروس كورونا والاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي.

يشارك في إدارة السباقات طوال أيام البطولة عدد من العمانيين ذوي خبرة في إدارة السباقات على المستوى المحلي والدولي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي (ASAF)

وحول انطلاق السباقات قال راشد بن ابراهيم مدير عام الابحار الشراعي بعمان للابحار: نرحب بجميع الدول المشاركة في بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ونحن واثقون من المستويات الفنية العالية التي ستحظى بها التصفيات، كما أتوقع أن تحظى السباقات بقدرتهم على تقديم أفضل اداء، كما أن القوارب متساوية في القوة إلا أن الفروقات البسيطة ستكون هي العامل الحاسم في مختلف السباقات والتي ستعمل على تفضيل فريق دون آخر للتأهل إلى دورة الالعاب الاولمبية المقبلة طوكيو 2021.

بينما قال أجاي نارانج رئيس لجنة الفعاليات بالاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي: كان من الصعب جدا على الجميع تنظيم حدث كبير بهذا الحجم خلال هذه الفترة ولكن الاتحاد وضع عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازات المشددة للتأكد من سلامة البحارة وقدرتهم على المنافسة للتأهل إلى الألعاب الأولمبية، وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الجميع، قمنا ايضا بعمل عدة اختبارات تشمل فحص كورونا للمنظمين والبحارة بالإضافة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في مكان إقامة الحدث وذلك لضمان سلامة البحارة والمدربين والمسؤولين حتى يتسنى تنظيم هذا الحدث، ونقدم الشكر للسلطنة ولمؤسسة عمان للإبحار على تنظيمها هذا الحدث الاسيوي الاولمبي في فترة زمنية قصيرة والتأكد من نجاح الحدث.

وقبل انطلاقة البطولة خضع جميع البحارة والمدربين والمنظمين إلى إجراءات صحية صارمة وفق البرتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي والذي تم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة والمتمثل في عمل فحص الـ PCR بالإضافة إلى تحويل منتجع الملينيوم لفقاعة صحية لايسمح لغير المشاركين في البطولة بالدخول أو الخروج منها حتى انتهاء البطولة.

يمثل السلطنة في التصفيات الفريق الأولمبي لفئة قوارب 49 الأولمبية والذي تفصله خطوة واحدة عن التأهل للأولمبياد لتكون المرة الأولى لرياضة الإبحار الشراعي العمانية وأكد الفريق جاهزيته الكبيرة من أجل خوض غمار هذه التصفيات، ويتكون الفريق من البحّار مصعب الهادي وليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، بالإضافة إلى مشاركة فريق التزلج بالألواح الشراعية المكون من البحّار عبدالمجيد الحضرمي وفيصل القطيطي والمختار المجيني بإشراف المدرب سلطان البلوشي. وجاء اختيار بحّارة المنتخب الوطني للإبحار الشراعي للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد باستخدام نظام التصنيف والقياس الذي يعتمد على نتائج منافسات الإبحار التي تقام عادة خلال العام، حيث تلقى البحّارة تدريباتهم بإشراف مجموعة من المدربين المحترفين وأصحاب الخبرات.