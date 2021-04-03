اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني للهوكي

عقدت أمس الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني للهوكي اجتماعا لها برئاسة طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي وبحضور اعضاء مجلس الادارة وممثلي 11 ناديا وذلك بفندق المروج جراند حيث استهل الاجتماع بكلمة ألقاها طالب الوهيبي رحب فيها بممثلي الاندية ثم استعرض الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس ادارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام 2020 و تقرير مجلس الادارة عن الاعمال المنتهية لعام 2020 واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2020 معتمدا من مدقق الحسابات، وكذلك اعتماد مشروعي الميزانية التقديرية والانشطة المختلفة لعام 2021.

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