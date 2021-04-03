رونالدو يمنح يوفنتوس نقطة أمام تورينو
ارتدى المهاجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو ثوب الإنقاذ مجددا وقاد فريقه يوفنتوس لتعادل صعب وثمين 2 - 2 مع مضيفه وجاره تورينو اليوم السبت في ديربي مدينة تورينو ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام نابولي ، كما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركزالسابع عشر ليعزز فرصه في الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1؛ حيث بادر يوفنتوس بهز الشباك عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 13 ، وتعادل أنطونيو سانابريا مهاجم باراغواي لفريق تورينو بهدف في الدقيقة 27. ومع بداية الشوط الثاني، باغت سانابريا فريق يوفنتوس بالهدف الثاني له ولفريقه وذلك بعد مرور ثوان قليلة من بداية الشوط، ولكن رونالدو أنقذ يوفنتوس من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79.
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