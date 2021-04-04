إنتر يواصل الابتعاد بالصدارة ويهزم بولونيا
واصل انتر ميلان انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم واقترب الفريق خطوة جديدة من لقب البطولة بفوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه بولونيا يوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.
وحقق انتر الفوز التاسع على التوالي في المسابقة ليعزز صدارته لجدول البطولة برفع رصيده إلى 68 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام جاره ومنافسه المباشر ميلان وذلك بعد سقوط ميلان في فخ التعادل 1 - 1 مع سامبدوريا في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة. وتتبقى لانتر مباراة مؤجلة مع ساسولو يخوضها يوم الأربعاء المقبل ، ويستطيع من خلالها توسيع الفارق بشكل أكبر مع ميلان.
وتجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر. وحسم انتر المباراة اليوم بهدف نظيف سجله مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 31.
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