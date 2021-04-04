في نهائي كأس إسبانيا: ريال سوسييداد يحرز اللقب على حساب أتلتيك بلباو

إشبيلية – أ.ف.ب: أحرز ريال سوسييداد كأس اسبانيا لكرة القدم المؤجلة من عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، بفوزه على أتلتيك بلباو 1-صفر في ديربي الباسك على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية. وهو اللقب الثالث لسوسييداد في الكأس المحلية بعد عامي 1909 و1987. سجل قائد سوسييداد ميكيل أويارزابال هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر عرقلة من مدافع أتلتيك إينيجو مارتينيس على كريستيان “بورتو” مانسانيرا. واشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه مارتينيس، قبل أن يستعيض عنها بصفراء اثر عودته إلى تقنية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”. وانضم أويارزابال الى أكاديمية سوسييداد في سن الـ 14 عاما، علما أن 18 لاعبا من أصل 22 لاعبا خاضوا اللقاء يتحدرون من إقليم الباسك، مع العديد من الشبان المتخرجين من أكاديمية الفريقين.

وسيلتقي الفريقان للمرة الثانية تواليا في غضون 4 أيام ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري المحلي، عندما يستقبل سوسييداد منافسه بلباو. وتوج سوسييداد اسلوب لعبه الرائع منذ عامين بقيادة مدربه إيمانول ألغواسيل بالفوز المنتظر منذ 34 عاما في أول نهائي يجمع بين الجارين اللدودين في إقليم الباسك، وتميز لاعبو “سان سيباستيان” في المباراة التي اقيمت تحت أمطار غزيرة، بفضل تمريراتهم القصيرة وتحركات المهاجم الشاب السويدي ألكسندر إيساك (21 عاما) الذي كاد أن يفتتح التسجيل في ثلاث مناسبات (19 و25 و41).

في المقابل، اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة وكاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة من 30 مترا للمدافع مارتينيس صدها الحارس أليكس ريميرو (32).

وجمع نهائي الكأس المؤجل من الموسم الماضي على خلفية تداعيات فيروس كورونا، للمرة الاولى بين سوسييداد وبلباو في “دربي” الباسك، حيث يخوض الأخير النهائي الاول له قبل أن يلعب الثاني للموسم الحالي بعد أسبوعين أمام برشلونة على الملعب ذاته.