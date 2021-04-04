في الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي قاب قوسين من اللقب وهزيمة أولى لتشلسي مع توخل

في الرياضة 4 أبريل,2021

لندن – أ.ف.ب: حلّق مانشستر سيتي في صدارة الترتيب وبات قاب قوسين من حسم اللقب، بفوز مهم على مضيفه ليستر سيتي 2-صفر، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي شهدت أول سقوط لتشلسي في عهد الألماني توماس توخل أمام وست بروميتش 2-5. وسجل ثنائية سيتي كل من الفرنسي بنجامان مندي (58) والبرازيلي جابريال جيزوس (74)، ليعزز صدارته برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث. وبات رجال الإسباني بيب جوارديولا على بُعد 17 نقطة، وبدأ “سيتيزينز” بقوة بتسجيل هدف في الدقيقة الخامسة، بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر البرازيلي فيرناندينيو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي اعتبره مشاركاً في اللعبة من دون لمس الكرة.

وتوالت الفرص في الشوط الأول من المباراة من دون نجاعة تهديفية من الفريقين. وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 58 عندما تابع ميندي كرة مشتتة من دفاع ليستر داخل منطقة الجزاء، ليراوغ بها مارك ألبرايتون ويسدد كرة سكنت شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، وأنهى سيتي المباراة في الدقيقة 74 بإضافة الهدف الثاني، بعدما مرر البلجيكي كيفن دي بروين بينية متقنة لجيزوس الذي انفرد بشمايكل، ولكنه فضل التمرير إلى رحيم ستيرلينج الذي دخل بديلاً لأجويرو، فتلاعب بالدفاع وأعادها إلى جيزوس مرة أخرى ليضعها سهلة في الشباك.

مني تشلسي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع، بعدما طرد له المدافع البرازيلي تياجو سيلفا بعد مرور نصف ساعة. وحقق تشلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توخل الى رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في يناير الماضي.

وأنهى وست بروميتش الشوط الاول متقدمًا 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع بفضل ثنائية البرازيلي ماتيوس بيريرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث للايرلندي كالوم روبنسون (63) ورابع للسنغالي مبايي دياجني (68).

أعاد البديل مايسون ماونت آمالا ضئيلة بتقليصه الفارق في الدقيقة 71، إلا أن النادي اللندني لم ينجح في البناء على ذلك قبل أن يقضي عليه روبنسون بهدف خامس في الوقت بدل الضائع (90+1).

وكانت هذه الخسارة الاولى لتشلسي في الدوري في عشر مباريات ليبقى في المركز الرابع (51 نقطة) الذي قد يخسره في حال فوز وست هام الخامس (49) وتوتنهام السادس (48) في مباراتيهما.

وبعد أن اهتزت شباك البلوز مرتين فقط في 14 مباراة في عهد توخل وحافظوا على نظافتها في المباريات السبع الاخيرة، شكلت الاهداف الخمسة صفعة للفريق.

للمرة الاولى منذ العام 2011 ضد ارسنال، تلقى مرمى تشلسي خمسة اهداف على ارضه في الدوري.

وواصل حامل اللقب ليفربول استفاقته في الدوري بتغلبه بثلاثية نظيفة على مضيفه أرسنال، سجلها البرتغالي ديوجو جوتا (64 و82) والمصري محمّد صلاح (68). ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 64، بعدما أرسل ألكسندر أرنولد عرضية متقنة تابعها جوتا رأسية قوية في الشباك. وأضاف رجال المدرب الألماني يورجن كلوب الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما أرسل البرازيلي فابينيو بينية لصلاح المنطلق في الجهة اليمنى فتخطى الدفاع وسدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء مرت من بين قدمي الحارس وهزت الشباك.

وأطلق ليفربول رصاصة الرحمة على أرسنال في الدقيقة 82 بتسجيله الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة إلى السنغالي ساديو مانيه داخل منطقة الجزاء، ليتركها إلى جوتا الذي سدد مباشرة في المرمى.