في دوري أبطال إفريقيا: الزمالك ينعش آماله بعد تأهل الأهلي

في الرياضة 4 أبريل,2021

ام درمان – أ.ف.ب: لحق الأهلي المصري حامل اللقب بركب المتأهلين الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بتعادل شاق مع مضيفه المريخ السوداني 2-2 ، فيما أنعش وصيفه ومواطنه الزمالك حظوظه بحسم “الديربي العربي” أمام مولودية الجزائر 2-صفر، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات (ثمن النهائي). وأحيا الزمالك آماله بتغلبه على مضيفه مولودية الجزائر الجزائري 2-صفر على لعب “5 جويلية” ضمن المجموعة الرابعة. ودخل المولودية اللقاء وهو يحتاج إلى تعادل على الأقل ليضمن وجوده في دور الثمانية، بينما لم يكن أمام الفريق المصري بديلاً عن الفوز.

لهذا لعب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيلة هجومية بقيادة محمد عبد الرزاق “شيكابالا” وأشرف بنشرقي ومروان حمدي وخلفهم صانع الألعاب يوسف إبراهيم “أوباما”. وافتتح شمس الدين حراق فرص اللقاء عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة أنقذها الحارس محمد جنش (5)، وقاد المرتدة المتألق التونسي فرجاني ساسي ومرر الى بنشرقي على الجهة اليسرى فاقتحم منطقة جزاء الخصم ومرر كرة عرضية تابعها “أوباما” في الشباك المشرعة (6).

ولم يهمد أي من الفريقين إذ كان اللعب المفتوح سجالاً بينهما من دون النجاح في تغيير النتيجة مع أفضلية نسبية للمولودية مع مرتدات سريعة للفريق المصري. وعزز “شيكابالا” تقدم “القلعة البيضاء” بعدما تلقى كرة من ساسي وتوغل بين مدافعين وسدد كرة زاحفة الى يمين الحارس فريد شعال (34).

وضغط الفريق الجزائري بقوة في الشوط الثاني، وحاول مراراً الوصول إلى مرمى الحارس محمود جنش، وكانت أبرز الفرص عندما انفرد عبد النور بلخير إثر خطأ دفاعي فاقتنص الكرة وسدد بعد دخوله منطقة الجزاء بجانب المرمى (59).

وسدد بلقاسم إبراهيمي كرة مقصية خلفية لامست الشباك من الخارج فوق مرمى الزمالك (75). وأنقذ جنش محاولة أخيرة لابراهيمي (90+3).

وفي المجموعة عينها، تلقى الترجي التونسي المتوج بالمسابقة أربع مرات، هزيمته الأولى أمام مضيفه تونجيث 1-2 في مفاجأة مدوية في داكار. وهذا الفوز الأول في تاريخ تونغيث في البطولة القارية العريقة.

وبقي الزمالك ثالثا بخمس نقاط، خلف الترجي التونسي المتصدر بعشر نقاط والمولودية الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الثاني، وتونجيث رابعا بأربع نقاط. وسيتأهل الزمالك في حال فوزه على تونجيث في الجولة الأخيرة شرط خسارة المولودية أمام الترجي.

وجاء تأهل الأهلي حامل اللقب إثر تعادله في الوقت القاتل مع مضيفه المريخ السوداني 2-2 ، على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في أم درمان ضمن المجموعة الأولى. ومن ركلة حرة غير مباشرة، أرسل صلاح نمر كرة طولية خلف دفاع الأهلي، حولها رمضان عجب رأسية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمّد الشناوي محرزاً هدف التقدم لفريقه (26).

ومن هجمة مرتدة، تلقى سيف الدين تيري تمريرة خلف دفاع الاهلي، فانفرد وسدد إلى يمين الشناوي محرزاً الهدف الثاني (36). واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمريخ (45) إثر تعرض تيري للعرقلة من المغربي بدر بانون، فأهدرها عجب.

وكاد عجب يضيف الثالث (57)، بعدما استخلص الكرة من المدافع ياسر إبراهيم، لكن تسديدته أبعدها الشناوي وشتتها الدفاع، قبل أن يهدر النيجيري توني إيدجو فرصة هدف مؤكد (66) حينما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 79، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة البديل طاهر محمد طاهر، فانبري لها المغربي بدر بانون وسددها إلى يمين المصطفى محرزاً هدف الأهلي الأول (81). وأدرك ياسر إبراهيم التعادل برأسية إلى يمين المصطفى (90+4).