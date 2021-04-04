الريال يفوز بثنائية نظيفة على إيبار وينتزع المركز الثاني بالدوري الإسباني مؤقتا

في الرياضة 4 أبريل,2021

مدريد – د.ب.أ: استأنف ريال مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2 / صفر على إيبار في المرحلة الـ29 من المسابقة ، والتي شهدت أيضا فوز فياريال على مضيفه غرناطة 3 / صفر وتعادل أوساسونا مع خيتافي سلبيا، واستعد الريال بهذا الفوز جيدا على المستويين الفني والمعنوي لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد. وتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 41 ، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73 . وباغت الريال ضيفه بهدف مبكر سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الخامسة ولكن الحكم ألغاه بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) . وواصل الريال محاولاته الهجومية مع هيمنته على مجريات اللعب في المباراة وإن افتقد الفريق الفعالية المطلوبة في بعض الفرص التي سنحت له.

وبدا أن محاولات الريال أثمرت أخيرا من خلال تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 عبر ماركو أسينسيو ، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة نظام (فار) . ورغم هذا ، لم يستسلم الريال لليأس وواصل الفريق محاولاته حتى جاء هدف التقدم في الدقيقة 41 بتوقيع أسينسيو نفسه.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق أنهاها أسينسيو بتسديدة من داخل قوس منطقة الجزاء وحاول الحارس إبعادها لكن الكرة أكملت طريقها إلى داخل المرمى. وتخلى إيبار عن انكماشه الدفاعي في نهاية الشوط الأول وحاول تسجيل هدف التعادل لكن محاولاته افتقدت للخطورة المطلوبة لينتهي الشوط بتقدم الريال بهدف نظيف.

واستأنف الريال ضغطه الهجومي في بداية الشوط الثاني ، ولكن مرمى الريال كاد يستقبل هدف التعادل اثر كرة خدعت حارس المرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 62 في ظل الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدريد قبل أن يلحق كورتوا بالكرة ويبعدها من أمام خط المرمى إلى ضربة ركنية. وألغى الحكم هدفا للريال سجله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 71 بداعي وجود تسلل.

ولكن بنزيمة منح هدف الاطمئنان للريال في الدقيقة 73 اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية لعبها البرازيلي فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى وقابلها بنزيمة بضربة رأس لتسكن الكرة في المرمى على يسار الحارس. وواصل الريال محاولاته الهجومية فيما تبقى من المباراة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق بثنائية نظيفة. وسجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3 / صفر. ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن. وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق التاسعة و18 و60 ، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء. وتعادل أوساسونا مع خيتافي سلبيا ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام خيتافي.