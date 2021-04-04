اتحاد اليد يؤجل المباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى

تقام قبل انطلاق الموسم الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد تأجيل المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى لتقام قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وسوف يتم مخاطبة الاندية المعنية بوقت كافِ قبل بداية انطلاق هذه المباريات .

وقد تدارس المجلس مع لجنة المسابقات إمكانية استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى في ظل الاوضاع غير المستقرة لانتشار هذا الوباء وفي ظل عدم وجود وقت محدد لعودة ممارسة الأنشطة الرياضية الأمر الذي قد ينتج عنه تحميل الأندية نفقات وتبعات مالية فوق طاقتها وتقليلا لهذه الاثار الجانبية التي قد تترتب على الاندية جراء هذا التوقف.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد قرر بتاريخ ٢٩مارس٢٠٢١ تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى إلى إشعار آخر، وبناء على القرار الاخير للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المتضمن تعليق جميع الانشطة الرياضية الرسمية والأهلية بالسلطنة اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١ إبريل ٢٠٢١ وحتى إشعار آخر .

وثمن مجلس ادارة الاتحاد تفهم الاندية المعنية للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة والتي أدت بالمجلس إلى تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى .

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