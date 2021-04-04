منافسات قوية شهدتها سباقات الافتتاح والبحّارة الصينيون فـي صدارة اليوم الأول فـي بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي المؤهلة لأولمبياد طوكيو

تمكن البحّارة الصينيون من تصدر سباقات اليوم الأول من بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي -التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021- في فئة قوارب 49، وذلك بعدما قدموا مستويات أداء عالية ومهارات تكتيكية متقنة في التحكم بالأشرعةخلال السباقات على الرغم من احتدام المنافسة وتفاوت سرعات الرياح، وشهدت منافسات اليوم الأول إقامة عدد من السباقات تفاوتت بين سباقين إلى ثلاث سباقات في كل فئة وذلك اعتماداً على توفر الرياح.

نتائج سباقات اليوم الأول

شهدت منافسات فئة قوارب 49 مشاركة 14 فريقاً وإقامة ثلاثة سباقات تمكنت خلالها الفرق الصينية من السيطرة على مجريات السباقات والظفر بالمركزين الأول والثاني برصيد نقاط 7 و11 على التوالي في الترتيب العام، فيما حل الفريق الجنوب أفريقي ثالثاً بفارق 5 نقاط، بينما حل الثنائي العُماني والمكون من البحّار مصعب الهادي ووليد الكندي في المركز العاشر والثنائي الآخر المكون من البحّار أحمد الحسني وعبدالرحمن المعشري في المركز الثالث عشر يليه الثنائي التونسي في المركز الرابع عشر، وفي فئة الإناث أيضاً تصدر الفريق الصيني صدارة الترتيب العام برصيد 5 نقاط، يليه الفريق التايلندي بفارق نقطة واحدة ومن ثم الفريق الهندي ثالثاً برصيد 8 نقاط.

بعد نهاية السباق قال البحّار وليد الكندي: “ كانت منافسات اليوم الأول صعبة للغاية وحصلنا خلالها على المركز العاشر في الترتيب العام على الرغم من تحضيرنا الجيد وبكل تأكيد سنعمل خلال منافسات الأيام المقبلة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق حلم الأولمبياد وكلنا ثقة في ذلك بفضل استعداداتنا الجيدة قبل انطلاق التصفيات. ومن جانبه أوضح زميله في الفريق البحّار مصعب الهادي أن مشوار التأهل التاريخي إلى الأولمبياد لازال في بداية المشوار وخلال ما تبقى من التصفيات سنضاعف جهدنا من أجل تحقيق الحلم، مؤكداً بأن مشاركة فرق وبحّارة من مختلف دول آسيا وأفريقيا سيساهم في بكل تأكيد في منح البطولة مزيداً من القوة و الإثارة.

أما في منافسات فئة قوارب الليزر ستاندر استهل البحّارداؤود عبدالله سلمان من مملكة البحرين منافسات اليوم الأول محققاً المركز الثالث برصيد 9 نقاط في الترتيب العام خلف المتصدر البحّار الصيني جيانان وا برصيد 5 نقاط والبحّار الكازاخستاني رسلان جانجازوف صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، أما في فئة الإناث تمكنت البحّارة الكورية جونج هيوون من الظفر بالمركز الأول برصيد 5 نقاط ومواطنتها الكورية كيم جيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، فيما حلت البحّارة الهندية هارشيتا تومار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط في الترتيب العام. تحدث البحّار البحريني عن منافسات اليوم الأول قائلاً: كانت المنافسات قوية جداً وخصوصاً في ظل مشاركة بحّارة من تايلند وسنغافورة وهونج كونج والهند وبحمد من الله وتوفيقه تمكنا من الحصول على المركز الثالث على الرغم من ضعف الرياح وارتفاع درجة الحرارة. وأضاف: مستويات البحّارة متقاربة جداً ومن الصعب التنبؤ بنتائج البطولة الختامية وأتطلع في ختام البطولة للتتويج بأحد المراكز الثلاثة الأولى. وبالنسبة لمنافسات التزلج بالألواح الشراعي آر.أس.أكس والتي شهدت مشاركة 13 بحّاراً خاضوا خلالها جولتين من السباقات القوية تمكن البحّارة التايلنديون من الفوز بالمركزين الأول والثاني يليهما البحّار الفلبيني في المركز الثالث فيما حل البحّار العُماني فيصل القطيطي عاشراً، وذلك بعد منافسات قوية شهدتها السباقات، وبالنسبة لفئة الإناث تمكنت البحّارة الفلبينية شاريزان نابا من الفوز بالمركز الأول برصيد نقطتين في الترتيب العام تليها البحّارة السنغافورية أماندا نج لينج كاي ثانياً برصيد 5 نقاط والهندية إشواريا جانيش ثالثاً بنفس الرصيد من النقاط، حيث أعربت شاريزان عن سعادتها بصدارة ترتيب اليوم الأول على الرغم من قوة المنافسة وضعف الرياح خلال السباقات.

معنويات عالية

أكد مدرب الفريق الاولمبي للإبحار الشراعي هاشم الراشدي على الطموحات الكبيرة التي يحملها الفريق في هذه التصفيات من أجل الحصول على المقعد الوحيد المتبقي وحجز مكان له في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وقال: بلا شك نتطلع إلى الفوز بالبطاقة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021م، موضحاً بأن إعداد الفريق كان مبكرا لهذه التصفيات ومنذ قرابة 3 أعوام و خاض خلالها العديد من البطولات العالمية، وتواجد في أغلب البطولات الأوروبية، كما قام بالتركيز على المعسكرات المحلية بالإضافة إلى استضافة فريق فرنسي لإقامة تدريبات مشتركة، كما أن الجانب النفسي يعد إحدى المحطات المهمة، حيث تلقى الفريق تدريبات ومعسكرات خاصة بهذا الجانب، ونتطلع للتأهل لأولمبياد طوكيو. وتستمر التصفيات التي تقام بمنتجع ميلينيوم المصنعة حتى تاريخ 8 إبريل الجاري، حيث يشارك بها حوالي 102 بحّار وبحّارة من 17 دولة آسيوية وأفريقية للتنافس عبر خمس فئات من القوارب هي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس:إكس من أجل تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقررة منتصف العام في اليابان.

الجدير بالذكر بأن جميع المشاركين في البطولة قد خضعوا لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بسلامتهم وفق البرتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي والذي تم الموافقة عليه واعتماده من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى وضع منتجع الملينيوم كمنطقة عزل صحي لا يسمح لغير المشاركين في البطولة بالدخول أو الخروج منها حتى انتهاء البطولة.