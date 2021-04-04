برشلونة يحسم مستقبل ميسي قبل نهاية الدوري الإسباني

برشلونة يحسم مستقبل ميسي قبل نهاية الدوري الإسبانياستقر خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، على سيناريو تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتهي آخر الموسم الجارى 2020-2021. وكان ليونيل ميسي طلب الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي ولكن الإدارة السابقة لجوسيب ماريا بارتوميو تمسكت بموسمه الأخير فى العقد، ومع وصول خوان لابورتا إلى الرئاسة يظهر خيار التجديد له واستمراره داخل "كامب نو".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة يثق في حسم التجديد للقائد ليونيل ميسي، خاصة أن هدف النجم الأرجنتيني هو البقاء فى الفريق الذى يمتلك مشروعًا رياضيًا قويًا أكثر من التركيز على الجانب المالي.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يعلم جيدًا حقيقة الوضع الاقتصادى الصعب لبرشلونة، ولكنه ينتظر الجلوس مع خوان لابورتا للتفاوض، أولاً على تأسيس مشروع رياضى مستقبلى، ثم الحديث على الجانب المالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبابية أن تفاوض برشلونة مع ميسي لتجديد عقده بات لا يعتمد على وصول خورخي ميسي الذى لم يتواجد بعد فى برشلونة، فأصبح من الممكن أن تحدث اللقاءات بين اللاعب والرئيس دون الحاجة لوجود وكيل أعماله ووالده، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحسم ملف تجديد عقده مع برشلونة قبل أسابيع من نهاية الدورى الإسباني.

وكانت تقارير قد أكدت أن العلاقة الطيبة التى تجمع خوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي وليونيل ميسي ستساعد كثيراً فى حسم ملف التجديد.

واختتمت الصحيفة بأن تركيز ليونيل ميسي نجم برشلونة يصب فى الخروج من الموسم الحالي بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

